Una joven de 19 años sufrió el robo de su celular cuando estaba por subir al Tren Roca en la estación de Lomas de Zamora. Un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que viajaba en la formación y se encontraba fuera de servicio intervino tras escuchar los gritos de la víctima, logró detener a tres sospechosos y recuperar el teléfono, que había sido comprado apenas unas horas antes. El episodio ocurrió cuando Lucía se encontraba junto a su novio en la estación ferroviaria de Lomas de Zamora . Según relató posteriormente en sus redes sociales, tres hombres aprovecharon la concentración de pasajeros para sustraerle el celular mientras intentaba abordar el tren.

El policía atrapó a uno de los delincuentes en la estación.

La joven comenzó a pedir ayuda y consiguió sujetar a uno de los presuntos ladrones entre la multitud. En ese momento intervino Abel Bautista, un efectivo de la Policía de la Ciudad que se encontraba dentro de la formación y regresaba a su domicilio durante su día de franco.



El agente logró reducir a los tres sospechosos y recuperar el teléfono de la víctima. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los hizo descender en la estación de Temperley, donde también intervino personal de otras fuerzas de seguridad.



El agradecimiento de la joven al policía que intervino

Tras lo ocurrido, Lucía compartió una publicación que tomó estado público recientemente en Facebook para agradecerle al oficial por su intervención y por haberla acompañado durante las horas posteriores al robo que ocurrió días pasados.



"Cuando me sacan el celu entre la gente pude agarrar a uno, rápidamente apareció el oficial que estaba arriba del tren estando fuera de servicio era su día de franco estaba regresando a su casa pero no dudo un segundo en ayudar", expresó la joven.

Los tres teléfonos que les habrían incautado a los delincuentes.



En su relato, destacó que Bautista consiguió detener a los tres involucrados antes de que llegaran otros efectivos. "Fueron 3 y los detuvo el solo hasta que llegó la Policía Federal del Roca y la de Provincia", sostuvo.



Además, la víctima contó que el policía permaneció junto a ella durante el procedimiento posterior, que incluyó la presentación de la denuncia en la Comisaría 1ª de Lomas de Zamora.



"A pesar que no le correspondía, se quedó conmigo hasta las 02:00 am en la comisaría radicando la denuncia", señaló Lucía, quien también destacó el acompañamiento recibido durante esas horas.



La joven cerró su publicación con un mensaje dirigido al agente: "Eternamente agradecída, si ves esto muchas gracias dios te bendiga y multiplique cada bien que haces por la gente".



Encontraron otros tres celulares tras el robo en el Tren Roca



En la misma publicación, Lucía informó que durante el procedimiento encontraron otros tres teléfonos celulares dentro de la mochila de uno de los sospechosos involucrados en el robo.



Según indicó, los dispositivos quedaron a disposición de la Comisaría 1ª de Lomas de Zamora. La joven también compartió fotografías de los aparatos a través de sus redes sociales.



El caso tomó estado público a partir de su testimonio, en el que buscó reconocer la intervención del policía que, pese a encontrarse fuera de servicio, actuó ante el pedido de auxilio y permaneció con ella hasta que finalizó la denuncia durante la madrugada.