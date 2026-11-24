Un accidente de tránsito entre dos motocicletas se registró este lunes por la tarde en Alejandro Korn. Como consecuencia del impacto, uno de los conductores sufrió múltiples traumatismos y debió ser trasladado al hospital local.

El siniestro ocurrió alrededor de las 18:30 en la intersección de la Ruta 210 y la calle 50, donde, por motivos que no fueron informados, colisionaron dos motovehículos: una Honda CG 150 y una Corven Energy 110.