Un accidente de tránsito entre dos motocicletas se registró este lunes por la tarde en Alejandro Korn. Como consecuencia del impacto, uno de los conductores sufrió múltiples traumatismos y debió ser trasladado al hospital local.
El siniestro ocurrió alrededor de las 18:30 en la intersección de la Ruta 210 y la calle 50, donde, por motivos que no fueron informados, colisionaron dos motovehículos: una Honda CG 150 y una Corven Energy 110.
Tras tomar conocimiento del hecho, personal policial se desplazó hasta el lugar y dio aviso al área de Monitoreo, desde donde se coordinó la llegada de una ambulancia del SAME.
El traslado del conductor herido
La unidad de emergencias médicas asistió al conductor herido y, luego de constatar que presentaba múltiples politraumatismos, dispuso su traslado al hospital de San Vicente.
Posteriormente, también intervino personal del Comando de Patrullas, que permaneció en el lugar del accidente.