Distintas organizaciones sociales realizaron este jueves una jornada nacional de protesta frente a supermercados para reclamar asistencia alimentaria destinada a comedores y merenderos comunitarios. En Almirante Brown, la concentración tuvo lugar frente a un Carrefour Maxi de Burzaco, donde se registró un importante despliegue policial y hubo un corte de calle.
La protesta se desarrolló en el cruce de la avenida República Argentina y 2 de Abril, donde un grupo de manifestantes se reunió para solicitar alimentos. Ante la concentración, efectivos policiales llegaron al lugar con equipamiento antidisturbios y motos para reforzar la seguridad en la zona.
La convocatoria fue impulsada por organizaciones sociales y movimientos de izquierda, que replicaron la jornada en distintos puntos del país bajo la consigna «El hambre no se aguanta más». En la región también hubo manifestaciones frente al Coto de Quilmes, el Coto de Sarandí, en Avellaneda, y otras sucursales de supermercados.
Pese a algunas publicaciones en redes sociales que advertían sobre supuestos intentos de saqueos, las organizaciones señalaron que se trató de una jornada de protesta pacífica.
Desde la UTEP de Quilmes explicaron que el reclamo responde a la falta de asistencia alimentaria estatal para los comedores y merenderos comunitarios, que actualmente se sostienen, en su mayoría, mediante donaciones.
«Nos acercamos a pedir ayuda urgente para nuestros comedores y merenderos comunitarios, que dejaron de recibir asistencia alimentaria por parte del Estado y hoy se sostienen, en su inmensa mayoría, gracias a las donaciones. Sabemos que son tiempos difíciles para todos, pero quienes menos tienen ya no resisten más», expresaron.
Además, remarcaron el rol de los espacios comunitarios en la atención de las familias y cuestionaron las políticas económicas y sociales del Gobierno. «Nuestro trabajo es una pieza fundamental en el entramado social y comunitario para ponerle un freno al hambre», señalaron desde la organización.
También sostuvieron que, pese a la interrupción de programas de asistencia y las dificultades económicas, continúan manteniendo los comedores y merenderos mediante el trabajo solidario.
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