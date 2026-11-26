Distintas organizaciones sociales realizaron este jueves una jornada nacional de protesta frente a supermercados para reclamar asistencia alimentaria destinada a comedores y merenderos comunitarios. En Almirante Brown, la concentración tuvo lugar frente a un Carrefour Maxi de Burzaco, donde se registró un importante despliegue policial y hubo un corte de calle.

La protesta se desarrolló en el cruce de la avenida República Argentina y 2 de Abril, donde un grupo de manifestantes se reunió para solicitar alimentos. Ante la concentración, efectivos policiales llegaron al lugar con equipamiento antidisturbios y motos para reforzar la seguridad en la zona.

La protesta se llevó adelante en distintos puntos del Conurbano.

La convocatoria fue impulsada por organizaciones sociales y movimientos de izquierda, que replicaron la jornada en distintos puntos del país bajo la consigna «El hambre no se aguanta más». En la región también hubo manifestaciones frente al Coto de Quilmes, el Coto de Sarandí, en Avellaneda, y otras sucursales de supermercados.