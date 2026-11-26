Un momento de preocupación se vivió este miércoles al mediodía en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 4 de Burzaco, luego de que un alumno rociara gas pimienta dentro de un aula. El episodio motivó un importante operativo de emergencia, con la llegada de varias ambulancias del SAME y la evacuación preventiva de estudiantes y docentes. El hecho ocurrió en el establecimiento ubicado sobre la calle Junín al 1481. Según pudo saber El Diario Sur, una alumna tenía un envase de gas pimienta dentro de su mochila y un compañero lo tomó y lo roció dentro del curso, aparentemente al confundirlo con un perfume y sin advertir de qué producto se trataba.

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Ante la situación, las autoridades de la escuela solicitaron asistencia médica y se convocó al SAME. Varias ambulancias llegaron al lugar para atender a quienes pudieran haber resultado afectados por la exposición al aerosol.

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