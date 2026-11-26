Un momento de preocupación se vivió este miércoles al mediodía en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 4 de Burzaco, luego de que un alumno rociara gas pimienta dentro de un aula. El episodio motivó un importante operativo de emergencia, con la llegada de varias ambulancias del SAME y la evacuación preventiva de estudiantes y docentes.
El hecho ocurrió en el establecimiento ubicado sobre la calle Junín al 1481. Según pudo saber El Diario Sur, una alumna tenía un envase de gas pimienta dentro de su mochila y un compañero lo tomó y lo roció dentro del curso, aparentemente al confundirlo con un perfume y sin advertir de qué producto se trataba.
Ante la situación, las autoridades de la escuela solicitaron asistencia médica y se convocó al SAME. Varias ambulancias llegaron al lugar para atender a quienes pudieran haber resultado afectados por la exposición al aerosol.
Como parte del protocolo de emergencia, todos los alumnos y docentes debieron salir del edificio mientras se desarrollaba el operativo. A pesar del susto y la preocupación que generó el episodio, no se registraron heridos de gravedad.
Cómo siguen las clases en la escuela técnica de Burzaco
Este jueves, un día después del episodio, las actividades escolares se desarrollan con normalidad en la institución. Además, la escuela se prepara para su muestra anual, que está prevista para este sábado y en la que los estudiantes exhibirán distintos trabajos y proyectos realizados durante el ciclo lectivo.