Un feroz incendio destruyó un depósito en la localidad de Malvinas Argentinas, partido de Almirante Brown, donde Bomberos Voluntarios trabajaron para extinguir las llamas. Como consecuencia del siniestro, las pérdidas materiales fueron totales.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Bradley y Quinquela Martín. Según informaron fuentes oficiales a El Diario Sur, el fuego se desató en un predio a cielo abierto en el que se acumulaban distintos tipos de elementos.