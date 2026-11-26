Un feroz incendio destruyó un depósito en la localidad de Malvinas Argentinas, partido de Almirante Brown, donde Bomberos Voluntarios trabajaron para extinguir las llamas. Como consecuencia del siniestro, las pérdidas materiales fueron totales.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Bradley y Quinquela Martín. Según informaron fuentes oficiales a El Diario Sur, el fuego se desató en un predio a cielo abierto en el que se acumulaban distintos tipos de elementos.
Tras el alerta de los vecinos, tres dotaciones se dirigieron al lugar y realizaron las tareas necesarias para controlar las llamas. Además, trabajaron para evitar que se propagara hacia los sectores linderos.
No se registraron personas heridas
En el operativo también participaron efectivos policiales de la jurisdicción, que brindaron apoyo durante las tareas de emergencia. Afortunadamente no se registraron heridos de gravedad y. por el momento, se investigan las causas que originaron el foco ígneo.
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