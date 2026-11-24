Los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown rescataron a un perro que había quedado atrapado en una reja de una vivienda en la localidad de Longchamps. Tras no poder liberarlo por sus propios medios, sus dueños solicitaron ayuda. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Carlos Diehl y Alfonsina Storni. Según indicaron fuentes del caso a El Diario Sur, el animal había quedado atascado mientras intentaba pasar por los hierros de protección de una ventana.

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Ante la situación, el personal acudió al domicilio y utilizó herramientas neumáticas para separar los hierros y liberar a la mascota. Finalmente, el procedimiento permitió rescatarlo sin que presentara lesiones. El animal no sufrió heridas. Foto: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown Incendio en una garita de seguridad de Don Orione Por otra parte, el cuerpo activo intervino en un incendio registrado en una garita de seguridad de un barrio privado de Don Orione, que actualmente se encuentra en etapa de construcción. El lugar está ubicado en cercanías de Sutter 2.

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