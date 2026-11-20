Cuatro integrantes de la filial “Glew es de Boca” viajaron a Colombia para acompañar al Xeneize en la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, que se jugará este sábado desde las 19:30. Entre ellos está Alejandro Flores, quien viajó junto a su hija de 20 años y contó a El Diario Sur en Vivo cómo fue el recorrido y el esfuerzo que hicieron para estar presentes.

La aventura comenzó el miércoles a las 7:00, cuando salieron desde Buenos Aires rumbo a Santiago de Chile. Allí hicieron una escala de siete horas, que aprovecharon para conocer parte de la ciudad. Después tomaron un vuelo hacia Antofagasta, donde pasaron la noche en un hotel, y continuaron hacia Cali. Desde allí viajaron hasta Cartagena, donde llegaron el jueves a las 23:00.

Aunque la final se jugará en Barranquilla, los hinchas eligieron alojarse en Cartagena, que está ubicada a una hora y media en auto. “A medida que pasa el tiempo, nos va cayendo la ficha de la distancia que hay. Es muy lejos y, cuando llegamos acá, es toda emoción, es todo Boca. Somos muy fanáticos”, sostuvo el vecino de Almirante Brown.