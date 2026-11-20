Cuatro integrantes de la filial “Glew es de Boca” viajaron a Colombia para acompañar al Xeneize en la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, que se jugará este sábado desde las 19:30. Entre ellos está Alejandro Flores, quien viajó junto a su hija de 20 años y contó a El Diario Sur en Vivo cómo fue el recorrido y el esfuerzo que hicieron para estar presentes.
La aventura comenzó el miércoles a las 7:00, cuando salieron desde Buenos Aires rumbo a Santiago de Chile. Allí hicieron una escala de siete horas, que aprovecharon para conocer parte de la ciudad. Después tomaron un vuelo hacia Antofagasta, donde pasaron la noche en un hotel, y continuaron hacia Cali. Desde allí viajaron hasta Cartagena, donde llegaron el jueves a las 23:00.
Aunque la final se jugará en Barranquilla, los hinchas eligieron alojarse en Cartagena, que está ubicada a una hora y media en auto. “A medida que pasa el tiempo, nos va cayendo la ficha de la distancia que hay. Es muy lejos y, cuando llegamos acá, es toda emoción, es todo Boca. Somos muy fanáticos”, sostuvo el vecino de Almirante Brown.
El esfuerzo para viajar a Colombia
Para poder acompañar a Boca en la final, Alejandro relató que fue un viaje muy costoso y debió sacrificar proyectos que tenía: “Tenía unos ahorros para arreglar la casa y mudarnos. Mi esposa me dijo: ‘Andá con tu hija, ya está, lo haremos después’. Cerré los ojos, saqué los pasajes, conseguimos las entradas y listo. Voy a alquilar por seis meses más”.
Según explicó, la decisión tuvo que ver con lo que representa Boca en su vida cotidiana: “Para nosotros Boca es la vida, es todo. No es solamente un partido ni estar hoy acá. Nosotros llevamos adelante una filial y es un estilo de vida. Tenés que estar todos los días, es todo a corazón”.
El recibimiento y la ilusión por la final
Una vez en Cartagena, los integrantes de la filial se encontraron con una situación que no esperaban. De acuerdo a lo que contó, los colombianos se quedaron sorprendidos por cómo llevan adelante la pasión: “Anoche salíamos a la calle y parecíamos famosos. Venían los colombianos y se querían sacar fotos con nosotros. Nos preguntaban de dónde éramos, nos pedían videos y saludos para sus familiares. Una locura”.
De esta manera, indicó que, aunque están en una ciudad turística y buscan aprovechar la estadía, la expectativa por el partido está presente: “Nosotros no nos sacamos de la cabeza una sola cosa. Anoche estábamos con los chicos, mirábamos el lugar y nos preguntábamos: ‘¿Cuánto falta para el sábado?’”. En ese marco, concluyó: “Vamos por la gloria. Esa es mi frase desde que arranqué el viaje”.
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