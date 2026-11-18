Nelson Javier Bordon, vecino de Rafael Calzada de 57 años, recibió un trasplante de riñón el 21 de agosto de este año, después de casi una década de diálisis renal. A tres meses de la operación, contó ante El Diario Sur cómo fue atravesar la espera, el acompañamiento de su familia y la emoción de recuperar una vida que durante años estuvo condicionada por el tratamiento: “Volví a vivir, recuperé el tiempo perdido y estoy feliz de poder retomar mi vida cotidiana”. El diagnóstico llegó en 2018 y, desde entonces, su rutina cambió por completo. Tres veces por semana debía trasladarse para realizarse diálisis, un tratamiento que no podía interrumpir y que terminó condicionando sus actividades, su trabajo en el taller de mecánica y los momentos compartidos con sus seres queridos. Antes de aquella etapa, junto a su pareja, Yesica, acostumbraban aprovechar los fines de semana largos para salir de viaje. Sin embargo, esos planes quedaron atrás: “Éramos de los que preparábamos las cosas y nos íbamos de un lado al otro a disfrutar con la familia. Después de que empecé la diálisis, todo se empezó a cortar. Si no vas, estás jugando con tu vida”. El conmovedor gesto de su nieto Uno de los recuerdos que más lo conmovió durante aquellos años tuvo como protagonista a Mateo, su nieto de cinco años. Cuando el pequeño se enteró del problema renal que atravesaba su abuelo, le preguntó a su mamá: “¿Y si yo no le puedo dar un riñón?”.

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“Eso me mató. Me hizo una emoción muy grande”, expresó emocionado. En ese marco, sostuvo que lo adora y le encanta estar con él: “Son muchas cosas que uno piensa y que ahora puede vivirlas. Ahora me va a disfrutar eternamente”. Nelson con Mateo, su querido nieto. Tras siete años, llegó el llamado tan esperado Según relató, en agosto de este año recibió la noticia que había esperado durante tanto tiempo: había llegado la posibilidad de un trasplante. El riñón pertenecía a un donante fallecido, un joven que trabajaba como repartidor y había sufrido un accidente en la vía pública. Aunque no conocía su identidad ni tenía más información sobre él, destacó que el órgano fue recibido muy bien por su organismo: “No tuve ningún tipo de complicaciones”. De esta manera, la operación salió bien y la recuperación avanzó sin inconvenientes importantes. Sin embargo, el regreso a la normalidad no fue inmediato. Los médicos le indicaron que debía utilizar barbijo y evitar los lugares cerrados con mucha concurrencia: “Los mismos nefrólogos me dijeron que lo último que me habilitarían sería salir a un lugar cerrado, como un shopping o un cine, donde hay un tumulto muy grande de gente”. Y agregó sobre esta etapa: “Me van dando tiempo. A medida que va pasando el tiempo, te van dando un poquito más de libertad”.

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