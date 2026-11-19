Dos autos protagonizaron un fuerte choque este miércoles en la localidad de Longchamps, partido de Almirante Brown. Como consecuencia del impacto, ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales y se desplegó un operativo de emergencia que afectó la circulación en la zona.
El hecho ocurrió sobre la Ruta 16, a la altura del barrio Rayo de Sol, donde se produjo el impacto entre los dos rodados. De acuerdo a las fuentes oficiales, es materia de investigación como sucedió el accidente.
En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, personal de ambulancias municipal y efectivos policiales de la jurisdicción, que llevaron adelante tareas de asistencia y prevención.
El operativo tras el choque en Longchamps
A raíz del siniestro vial, las autoridades dispusieron el corte de uno de los carriles de la calzada para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Esta situación provocó demoras en el tránsito para los vehículos que circulaban por el sector. Una vez finalizadas las tareas y retirado el operativo, se normalizó la circulación sobre la Ruta 16.
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