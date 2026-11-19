Dos autos protagonizaron un fuerte choque este miércoles en la localidad de Longchamps, partido de Almirante Brown. Como consecuencia del impacto, ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales y se desplegó un operativo de emergencia que afectó la circulación en la zona.

El hecho ocurrió sobre la Ruta 16, a la altura del barrio Rayo de Sol, donde se produjo el impacto entre los dos rodados. De acuerdo a las fuentes oficiales, es materia de investigación como sucedió el accidente.