Valentina y Emanuel, los dos jóvenes del Cottolengo Don Orione de Claypole que cantaron junto a Abel Pintos durante la visita del Papa León XIV, volvieron a compartir escenario con el artista. Esta vez, fueron invitados a participar de sus presentaciones en el Teatro Gran Rex, donde interpretaron nuevamente “La llave” ante el público.

La presentación se realizó en la noche de este jueves 19 de noviembre, luego de que el cantante los convocara especialmente para acompañarlo en sus conciertos. La invitación llegó horas previas mediante una videollamada, en la que les propuso reencontrarse para cantar la canción que habían compartido durante la llegada del Sumo Pontífice. Ambos aceptaron con mucha emoción.