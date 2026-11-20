Valentina y Emanuel, los dos jóvenes del Cottolengo Don Orione de Claypole que cantaron junto a Abel Pintos durante la visita del Papa León XIV, volvieron a compartir escenario con el artista. Esta vez, fueron invitados a participar de sus presentaciones en el Teatro Gran Rex, donde interpretaron nuevamente “La llave” ante el público.
La presentación se realizó en la noche de este jueves 19 de noviembre, luego de que el cantante los convocara especialmente para acompañarlo en sus conciertos. La invitación llegó horas previas mediante una videollamada, en la que les propuso reencontrarse para cantar la canción que habían compartido durante la llegada del Sumo Pontífice. Ambos aceptaron con mucha emoción.
Desde el Cottolengo Don Orione compartieron un mensaje en las redes sociales para celebrar el momento: “Con muchísima alegría, Valentina y Ema aceptaron esta invitación y subieron al escenario del Gran Rex en representación de toda nuestra comunidad, llevando sus voces, su alegría y el corazón de nuestra casa”.
Además, destacaron el gesto del artista por convocarlos nuevamente y brindarles un lugar en sus presentaciones: “Gracias, Abel, por este gesto tan hermoso, por convocarlos y por brindarles tu espacio y tu escenario para compartir una vez más esta canción. Gracias por regalarnos este encuentro, que recibimos como una verdadera bendición”.
La primera vez que cantaron con Abel Pintos
El 9 de noviembre, durante la visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione de Claypole, el cantante entonó “La llave” junto al coro de la institución, acompañado por una guitarra criolla y un violín. En esa presentación, Valentina y Emanuel fueron las voces protagonistas que acompañaron y emocionaron a los presentes en Almirante Brown.
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