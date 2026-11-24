Dos autos protagonizaron un fuerte choque en las últimas horas en la localidad de Ministro Rivadavia, partido de Almirante Brown. A raíz del accidente, se desplegó un amplio operativo de los equipos de emergencia que trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y garantizar la seguridad en la zona.

El hecho ocurrió sobre la avenida República Argentina y la calle Vucetich, en cercanías de 25 de Mayo y la plaza Eva Perón. De acuerdo con fuentes oficiales, ambos vehículos impactaron de frente por causas que aún se desconocen y uno de ellos terminó sobre la vereda.