Dos autos protagonizaron un fuerte choque en las últimas horas en la localidad de Ministro Rivadavia, partido de Almirante Brown. A raíz del accidente, se desplegó un amplio operativo de los equipos de emergencia que trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y garantizar la seguridad en la zona.
El hecho ocurrió sobre la avenida República Argentina y la calle Vucetich, en cercanías de 25 de Mayo y la plaza Eva Perón. De acuerdo con fuentes oficiales, ambos vehículos impactaron de frente por causas que aún se desconocen y uno de ellos terminó sobre la vereda.
Tras el siniestro vial, dos personas sufrieron lesiones de consideración en diferentes partes del cuerpo y debieron ser asistidas por personal del SAME, que posteriormente las trasladó a un centro médico de la zona.
Operativo en Ministro Rivadavia tras el accidente
Además, Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y efectivos policiales realizaron tareas de prevención y seguridad. En ese contexto, cortaron uno de los carriles de la avenida y se registraron demoras en el tránsito.
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