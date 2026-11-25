La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la venta y la distribución en todo el país del Spray Frío GMP, un producto en aerosol de 440 mililitros que no contaba con los registros sanitarios correspondientes. La decisión se tomó después de una investigación que comenzó por una denuncia sobre la venta del producto en internet, tanto en el sitio web de la empresa como en Mercado Libre. A partir de esa presentación, inspectores del organismo realizaron controles para conocer su procedencia y verificar si cumplía con los requisitos necesarios para su comercialización. Durante la investigación, la ANMAT también detectó que el producto no tenía información suficiente para conocer sus componentes, características y condiciones de seguridad. Por ese motivo, advirtió que su uso podía representar un riesgo para la salud de quienes lo compraran. La investigación también llegó hasta una firma vinculada a la distribución del aerosol, con domicilio en Lanús. Por este caso, el organismo ordenó iniciar un sumario sanitario para determinar posibles incumplimientos de la normativa vigente. Cómo se detectó el producto sin autorización sanitaria La primera inspección se realizó en un establecimiento de Rosario, Santa Fe, donde los inspectores encontraron 31 envases del Spray Frío GMP, de 440 mililitros cada uno y con vencimiento en diciembre de 2028.

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Durante el control, detectaron que los envases no tenían información sobre el número de lote, quién los había fabricado ni los registros sanitarios necesarios para su comercialización. Los agentes retiraron una unidad para analizarla y dejaron las otras 30 fuera de circulación. En esa inspección, la responsable del establecimiento explicó que el producto provenía de un proveedor con domicilio en Lanús. Para respaldar esa información, presentó una factura de mayo de 2026 en la que figuraba la compra de un producto identificado como «Aerosol gasificado». Además, reconoció que el spray no contaba con autorización sanitaria, pese a que se comercializaba bajo la marca GMP. El producto se comercializaba por internet en una presentación de 440 mililitros. La investigación también alcanzó a una firma vinculada a Lanús. La inspección en Lanús y la vinculación con el producto Con los datos aportados durante la primera inspección, la ANMAT se presentó en una dirección de Lanús vinculada al proveedor del producto. Allí, los inspectores fueron recibidos por el hijo del titular de la firma, quien explicó que su padre se dedicaba a distribuir productos, pero no a fabricarlos. Durante el procedimiento, también señaló que no tenían un local comercial abierto al público y no presentó documentación adicional sobre la actividad. Por otra parte, los controles de la ANMAT confirmaron que el Spray Frío GMP no tenía autorización sanitaria para su comercialización. Tampoco encontraron registros que habilitaran a las firmas involucradas para trabajar con productos médicos.

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