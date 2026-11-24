La explosión que sacudió la zona comercial de Remedios de Escalada generó una gran conmoción entre los vecinos. Y en el medio del incendio que se desató en la intersección de las calles Luis Beltrán y Del Valle Iberlucea, mientras los bomberos trabajaban para apagar el fuego y decenas de vecinos corrían para refugiarse mientras ayudaban a otros a escapar de las llamas, hubo personas que se acercaron para ayudar a los otros damnificados, los animales, que se encontraron a la deriva en un panorama dantesco. Es el caso de Yamila Núñez, que cuenta con una peluquería canina a pocas cuadras del epicentro del escape de gas, y que salió a recorrer las calles para rescatar a mascotas, darles cobijo y ayudar con sus conocimientos en medio del drama. Romeo volvió con familia a 11 días de la explosión. Pocos días después del momento de desesperación, la mujer atendió a El Diario Sur en su local, La Chuleta, ubicado sobre Pastor Ferreyra al 3825, y relató aquellos instantes intentos que la mostraron entre el humo y el griterío tratando de hallar a gatos y perros por las calles de su barrio. “Todo esto que hicimos surgió con mi hermana después del momento de la explosión. Salimos a recorrer a ver en qué podíamos ayudar y nosotras, obviamente, nos centramos en los animales, dado que las personas estaban siendo ayudadas por lo que es Defensa Civil, los bomberos y el Municipio, pero las mascotas quedan siempre un poquito olvidadas cuando hay algún evento adverso”, analizó.

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Yamila tiene el local a pocas cuadras del lugar de la explosión. Realizaron una marcha para pedir Justicia tras la explosión en Escalada Un momento para ayudar Al detallar esos minutos iniciales aclaró: “Nosotros al principio nos acercamos con mucha vergüenza, no sabíamos cómo seguir con carteles, qué hacer, entonces surgió que cada vecino que veíamos con una mascota, nos acercábamos y le preguntábamos si había sido evacuado y si tenía dónde ubicar a su mascota o necesitaba ayuda con eso. Así que fue un trabajito como de hormiga, uno por uno, y nos íbamos acercando, nos iban contando su historia”. Así fue como se dio la oportunidad de refugiar por unas horas a algunos animales que tenían a sus familias evacuadas, aunque el mayor caudal se dio en los días siguientes, con muchas mascotas que se habían ido en medio de la explosión. Así lo aclaró la vecina: “Hubo personas que no llegaron a evacuar a sus mascotas porque estaban en el trabajo. La mayoría que les pasó eso es porque no estaban ahí y después cuando se enteraron ya no les permitían ingresar por el peligro”. “Nosotros más o menos hace tres años que estamos acá con la peluquería de Escalada, pero somos vecinas de toda la vida. Y en particular me interesa mucho el tema porque soy técnica en gestión integral de riesgos con animales, más allá que nunca ejercí. Y en el curso se habló siempre de cómo queda medio desplazado el tema de las mascotas en este tipo de situaciones y no queda muy cubierto porque se prioriza obviamente la vida humana. Bueno, con esto nosotros quisimos ayudar”, afirmó.

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