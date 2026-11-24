La explosión que sacudió la zona comercial de Remedios de Escalada generó una gran conmoción entre los vecinos. Y en el medio del incendio que se desató en la intersección de las calles Luis Beltrán y Del Valle Iberlucea, mientras los bomberos trabajaban para apagar el fuego y decenas de vecinos corrían para refugiarse mientras ayudaban a otros a escapar de las llamas, hubo personas que se acercaron para ayudar a los otros damnificados, los animales, que se encontraron a la deriva en un panorama dantesco.
Es el caso de Yamila Núñez, que cuenta con una peluquería canina a pocas cuadras del epicentro del escape de gas, y que salió a recorrer las calles para rescatar a mascotas, darles cobijo y ayudar con sus conocimientos en medio del drama.
Pocos días después del momento de desesperación, la mujer atendió a El Diario Sur en su local, La Chuleta, ubicado sobre Pastor Ferreyra al 3825, y relató aquellos instantes intentos que la mostraron entre el humo y el griterío tratando de hallar a gatos y perros por las calles de su barrio.
“Todo esto que hicimos surgió con mi hermana después del momento de la explosión. Salimos a recorrer a ver en qué podíamos ayudar y nosotras, obviamente, nos centramos en los animales, dado que las personas estaban siendo ayudadas por lo que es Defensa Civil, los bomberos y el Municipio, pero las mascotas quedan siempre un poquito olvidadas cuando hay algún evento adverso”, analizó.
Realizaron una marcha para pedir Justicia tras la explosión en Escalada
Un momento para ayudar
Al detallar esos minutos iniciales aclaró: “Nosotros al principio nos acercamos con mucha vergüenza, no sabíamos cómo seguir con carteles, qué hacer, entonces surgió que cada vecino que veíamos con una mascota, nos acercábamos y le preguntábamos si había sido evacuado y si tenía dónde ubicar a su mascota o necesitaba ayuda con eso. Así que fue un trabajito como de hormiga, uno por uno, y nos íbamos acercando, nos iban contando su historia”.
Así fue como se dio la oportunidad de refugiar por unas horas a algunos animales que tenían a sus familias evacuadas, aunque el mayor caudal se dio en los días siguientes, con muchas mascotas que se habían ido en medio de la explosión. Así lo aclaró la vecina: “Hubo personas que no llegaron a evacuar a sus mascotas porque estaban en el trabajo. La mayoría que les pasó eso es porque no estaban ahí y después cuando se enteraron ya no les permitían ingresar por el peligro”.
“Nosotros más o menos hace tres años que estamos acá con la peluquería de Escalada, pero somos vecinas de toda la vida. Y en particular me interesa mucho el tema porque soy técnica en gestión integral de riesgos con animales, más allá que nunca ejercí. Y en el curso se habló siempre de cómo queda medio desplazado el tema de las mascotas en este tipo de situaciones y no queda muy cubierto porque se prioriza obviamente la vida humana. Bueno, con esto nosotros quisimos ayudar”, afirmó.
Explosión en Lanús: murieron otros dos operarios y ya son cuatro las víctimas fatales
Grupo para rescatar animales
En ese momento no sólo participó ella sino también sus hermanas: Camila, con la que que desarrolla la actividad en el local, y Débora, que completó el trío para recorrer las calles en dos ocasiones, primero en pleno trajín y en una segunda oleada brindando agua a los vecinos y, en especial, a los animales. “Era para ver si nos faltaba algún vecino más que siguieran evacuando”, aclaró.
Por lo pronto, luego de la explosión, con las horas se fue generando un movimiento vecinal que no sólo llevó la ayuda a los damnificados, con una comisión específica para concretar donaciones, sino también para reclamar justicia, dado que hay cuatro víctimas fatales por el siniestro. Y entre todos hay un bloque dedicado a las mascotas. “Ahí muchos vecinos que están ayudando en la búsqueda y vamos publicando lo que aparece, lo que estamos buscando y de hecho hoy se dio que encontramos a la familia de Romeo”, sentenció. La referencia es para un perro que estuvo 11 sin su familia y pudo volver a su hogar. “Esa sensación la verdad que es hermosa”, recalcó.
Y la ayuda se multiplicó y se contagió a tal magnitud con el grupo que Yamila recibió ayuda de dos colegas de territorios cercanos en zona sur para las tareas. “Tuve llamadas de personas que no conocía: María, que es de Peluquería de Mumi; y Daniela, que trabaja también, es una peluquera de Banfield, y también ofrecieron su servicio para venirnos a ayudar. La verdad que eso también es muy lindo”, cerró.