Julián D’Alessandro murió en la mañana de este jueves como consecuencia de las graves heridas que sufrió en la explosión de gas ocurrida el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús. Era vecino del barrio La Sarita de Quilmes y se desempeñaba como asistente en Metrogas, en la planta de Llavallol, según pudo saber El Diario Sur.
Sus compañeros lo recordaron como una persona comprometida con su trabajo, siempre dispuesta a colaborar y con una marcada vocación de compañerismo. Tras conocerse su fallecimiento, difundieron una imagen de despedida en la que expresaron el dolor por la pérdida y acompañaron a su familia, amigos y seres queridos.
“Un gran compañero, siempre dispuesto, comprometido con su trabajo y con la gente. Su compañerismo, buena predisposición y calidez humana dejan una huella imborrable en todos los que compartimos el día a día con él”, escribieron sus compañeros de Metrogas. En el mensaje también le dedicaron unas palabras de agradecimiento: “Gracias, Julián, por tu entrega, tu compañerismo y por ser parte de esta gran familia”.
D’Alessandro había sufrido quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo y un severo compromiso de las vías respiratorias por el estallido.
Confirmaron el ADN de Marcelo García
Así la situación, ya son dos las personas que murieron por el siniestro ocurrido en el plena zona comercial de esa localidad del sur del conurbano bonaerense, y en las últimas horas se confirmó la identidad del hombre que falleció en la explosión. Se trata de Marcelo García, otro operario de MetroGas, de 47 años, que era buscado intensamente por la familia. Este jueves la Justicia determinó que las muestras de ADN que se compararon coincidía con la víctima.
García se encontraba en el lugar donde se realizaban tareas vinculadas a la renovación de la red de distribución de gas, en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea. Allí, una máquina tuneladora dañó una cañería y provocó una fuga que derivó en la explosión y el posterior incendio.
Padre de dos hijos pequeños, de 6 y 8 años, durante el viernes, mientras la familia intentaba saber dónde estaba, los chicos le enviaban fotografías y le preguntaban: "Papá, ¿te vas a quedar a dormir en el trabajo?". El relato fue compartido por su cuñada, quien también describió cómo era García en el ámbito laboral. Según contó, el trabajador era cuidadoso con los procedimientos y no quería registrar que había llegado a un lugar antes de encontrarse efectivamente allí.
"Él es un tipo correcto", expresó su familiar. También recordó que, cuando le pedían que informara que ya estaba en el lugar, Marcelo respondía: "Si yo pongo que estoy en el lugar y explota, voy a ir preso yo". Por eso, según explicó, esperaba a llegar antes de registrar su presencia.
Explosión en Remedios de Escalada: cómo sigue la investigación
La explosión se produjo el viernes 13 de noviembre, mientras se realizaban trabajos de reparación en la red de gas en Remedios de Escalada, partido de Lanús. El estallido provocó importantes daños materiales y dejó varios heridos, entre ellos trabajadores que participaban de las tareas.
El episodio continúa bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el estallido y las posibles responsabilidades.