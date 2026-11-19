Julián D’Alessandro murió en la mañana de este jueves como consecuencia de las graves heridas que sufrió en la explosión de gas ocurrida el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús. Era vecino del barrio La Sarita de Quilmes y se desempeñaba como asistente en Metrogas, en la planta de Llavallol, según pudo saber El Diario Sur.

Sus compañeros lo recordaron como una persona comprometida con su trabajo, siempre dispuesta a colaborar y con una marcada vocación de compañerismo. Tras conocerse su fallecimiento, difundieron una imagen de despedida en la que expresaron el dolor por la pérdida y acompañaron a su familia, amigos y seres queridos.

“Un gran compañero, siempre dispuesto, comprometido con su trabajo y con la gente. Su compañerismo, buena predisposición y calidez humana dejan una huella imborrable en todos los que compartimos el día a día con él”, escribieron sus compañeros de Metrogas. En el mensaje también le dedicaron unas palabras de agradecimiento: “Gracias, Julián, por tu entrega, tu compañerismo y por ser parte de esta gran familia”.

D’Alessandro había sufrido quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo y un severo compromiso de las vías respiratorias por el estallido.