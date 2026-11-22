Cientos de vecinos de Remedios de Escalada realizaron una marcha para pedir Justicia tras la explosión en plena zona comercial hace una semana y que dejó como saldo cuatro muertos y decenas de heridos.

El recorrido comenzó en la Plaza Mariano Moreno, a pocos metros de la estación ferroviaria de esa localidad de Lanús, y se trasladó hasta el epicentro del siniestro en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde en los últimos días se desarrollaron los operativos de demolición y limpieza donde había varios locales que quedaron destruidos en la mañana del viernes 13 de noviembre.

De la procesión participaron integrantes de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, en torno a una movilización que llevó la imagen de la virgen sobre una camioneta de Defensa Civil. Así, una vez en el lugar del accidente, los sacerdotes tomaron la palabra y pidieron que la investigación avance.

En la marcha, de la que participó el intendente de Lanús, Julián Alvarez, se dieron cita los comerciantes que fueron principales damnificados, además de varios de los vecinos de la misma cuadra que vivían en edificios cercanos y que tuvieron que evacuarse y esperan por retornar a sus hogares.

Homenaje a los bomberos

La jornada siguió con un homenaje a los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste, que completó el reconocimiento que se desarrolló en la noche del viernes, cuando los vecinos se afrontaron otra marcha, en esa oportunidad desde la plaza hasta el cuartel de bomberos ubicado en Remedios de Escalada, sobre la calle Marco Avellaneda y Sebastián Gaboto, donde se saludó a los servidores públicos por el trabajo realizado no sólo en los momentos posteriores a la explosión sino en las siguientes horas, cuando varias fugas de gas se replicaron en distintos puntos de la ciudad y debieron sostener operativos para controlar la situación junto a operarios de MetroGas.