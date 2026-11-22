Cientos de vecinos de Remedios de Escalada realizaron una marcha para pedir Justicia tras la explosión en plena zona comercial hace una semana y que dejó como saldo cuatro muertos y decenas de heridos.
El recorrido comenzó en la Plaza Mariano Moreno, a pocos metros de la estación ferroviaria de esa localidad de Lanús, y se trasladó hasta el epicentro del siniestro en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde en los últimos días se desarrollaron los operativos de demolición y limpieza donde había varios locales que quedaron destruidos en la mañana del viernes 13 de noviembre.
De la procesión participaron integrantes de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, en torno a una movilización que llevó la imagen de la virgen sobre una camioneta de Defensa Civil. Así, una vez en el lugar del accidente, los sacerdotes tomaron la palabra y pidieron que la investigación avance.
En la marcha, de la que participó el intendente de Lanús, Julián Alvarez, se dieron cita los comerciantes que fueron principales damnificados, además de varios de los vecinos de la misma cuadra que vivían en edificios cercanos y que tuvieron que evacuarse y esperan por retornar a sus hogares.
Homenaje a los bomberos
La jornada siguió con un homenaje a los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste, que completó el reconocimiento que se desarrolló en la noche del viernes, cuando los vecinos se afrontaron otra marcha, en esa oportunidad desde la plaza hasta el cuartel de bomberos ubicado en Remedios de Escalada, sobre la calle Marco Avellaneda y Sebastián Gaboto, donde se saludó a los servidores públicos por el trabajo realizado no sólo en los momentos posteriores a la explosión sino en las siguientes horas, cuando varias fugas de gas se replicaron en distintos puntos de la ciudad y debieron sostener operativos para controlar la situación junto a operarios de MetroGas.
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Allí los vecinos entregaron donaciones, muchas de las cuales fueron recopiladas a lo largo de la semana en varios puntos para ayudar a aquellos que sufrieron las consecuencias del incendio en sus viviendas.
Víctimas de la explosión
La explosión ocurrida en el centro de Remedios de Escalada ya dejó cuatro víctimas fatales, luego de que se confirmara el sábado el fallecimiento de otros dos trabajadores que permanecían internados desde el incidente. El hecho ocurrió hace nueve días, durante tareas de renovación de la red de gas en una zona comercial de la localidad.
Las dos nuevas víctimas eran operarios que habían resultado heridos durante el estallido y se encontraban hospitalizados en un centro de salud de San Justo.
Son dos operarios de la empresa Exgadet S.A., que realizaban trabajos en el lugar del estallido y que fallecieron esta madrugada. Los trabajadores fueron identificados como Matías Leguizamón, de 31 años y Juan José Servín, de 33.
Los fallecimientos se suman a los de Marcelo García, de 47 años, y Néstor Julián D’Alesandro, de 44, ambos trabajadores de Metrogas. García murió el mismo día de la explosión, aunque su identificación se confirmó varios días después debido al estado en el que fue encontrado su cuerpo entre los escombros.
El trabajador era padre de dos chicos de 6 y 8 años. Por su parte, D’Alesandro había sido trasladado al Sanatorio Fitz Roy, en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecía internado por las lesiones sufridas.