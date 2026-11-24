Nachito Balbuena tiene 10 años, es de Lanús y tiene una pasión que lleva adelante con entusiasmo: la música. Lo conocen como Nachito Rock y en los últimos días protagonizó un encuentro que esperaba con muchas ganas: se cruzó con Rey Garufa, la banda tributo a Los Redondos, y terminó tocando junto a sus integrantes.
Todo ocurrió en el parque Diego Armando Maradona, ubicado en la localidad de Villa Fiorito, durante el festival que se realizó para celebrar el cumpleaños número 66 del futbolista. Según reconstruyó en diálogo con El Diario Sur, Nachito sabía que Rey Garufa formaba parte de la grilla y tenía un objetivo muy concreto: encontrarlos y convencerlos de que lo dejaran tocar con ellos.
“Yo me crucé con ellos ahí. Me puse a tocar unos temas de Los Redondos, pues yo en mi mente tenía que encontrarlos a ellos. Yo me moría de ganas”, contó Nachito al recordar el momento.
Con la guitarra en sus manos, empezó a tocar algunas canciones que ya había preparado. Entre ellas estuvieron “Juguemos al esclavo”, “Todo un palo” y “Jijiji”, además de “Encuentro con un ángel amateur”, un tema del Indio Solari que también venía practicando.
“Yo tenía de misión conquistarlos”, explicó entre risas. Y después fue directamente a preguntarles si podía sumarse.
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El encuentro con Rey Garufa
Aunque el esperado debut sobre el escenario todavía no ocurrió, hubo un pequeño adelanto. Nachito comenzó a tocar y terminó compartiendo un fragmento musical con integrantes de Rey Garufa. “Yo generalmente no estoy tan nervioso. Suelo estar más emocionado, así muy feliz, pues yo tengo muchas ganas de tocar con la gente”, contó.
El momento también lo compartió con su familia. En ese momento estaba acompañado por su tío. “Yo después me re emocioné y le dije a mi familia: ‘Hice mi mini ensayo con ellos’”, recordó Nachito, siempre sonriendo.
Después de que la banda publicó el video, también se tomó el tiempo de leer las reacciones. “Yo soy muy de leer los comentarios, ponerle corazoncitos”, contó. Y aunque reconoce que ya vio varias veces el video, asegura que no lo hace solamente para recordar cómo tocó. “Suelo verlo para emocionarme”, explicó.
El sueño de tocar en un escenario
Ahora el objetivo es claro: que ese pequeño encuentro se transforme en una presentación formal con Rey Garufa. Nachito incluso ya tiene una idea de dónde le gustaría que ocurriera: el Parque de Diego.
“La verdad tengo muchas ganas. Ya estoy ensayando, aunque falta”, aseguró.
Su vínculo con el rock nacional es parte central de su pasión. Al hablar de sus bandas favoritas, ubicó a Soda Stereo y Los Redondos entre sus tres preferidas, junto con Almafuerte.
Ahora, mientras sigue ensayando y espera que una nueva oportunidad aparezca pronto, Nachito tiene un mensaje para Rey Garufa: quiere que sepan que aquel encuentro no fue algo pasajero y que sigue esperando cumplir el sueño de tocar oficialmente con ellos. “Me encantaría que podamos hacerlo. Tengo muchas ganas de tocar con ustedes y espero que se dé”, expresó.
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