Nachito Balbuena tiene 10 años, es de Lanús y tiene una pasión que lleva adelante con entusiasmo: la música. Lo conocen como Nachito Rock y en los últimos días protagonizó un encuentro que esperaba con muchas ganas: se cruzó con Rey Garufa, la banda tributo a Los Redondos, y terminó tocando junto a sus integrantes.

Todo ocurrió en el parque Diego Armando Maradona, ubicado en la localidad de Villa Fiorito, durante el festival que se realizó para celebrar el cumpleaños número 66 del futbolista. Según reconstruyó en diálogo con El Diario Sur, Nachito sabía que Rey Garufa formaba parte de la grilla y tenía un objetivo muy concreto: encontrarlos y convencerlos de que lo dejaran tocar con ellos.

“Yo me crucé con ellos ahí. Me puse a tocar unos temas de Los Redondos, pues yo en mi mente tenía que encontrarlos a ellos. Yo me moría de ganas”, contó Nachito al recordar el momento.

Con la guitarra en sus manos, empezó a tocar algunas canciones que ya había preparado. Entre ellas estuvieron “Juguemos al esclavo”, “Todo un palo” y “Jijiji”, además de “Encuentro con un ángel amateur”, un tema del Indio Solari que también venía practicando.

“Yo tenía de misión conquistarlos”, explicó entre risas. Y después fue directamente a preguntarles si podía sumarse.