La investigación por la explosión ocurrida el pasado 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, avanza con nuevas medidas judiciales para establecer las causas del hecho que provocó la muerte de dos trabajadores. La fiscal Yanina Estévez dispuso una serie de peritajes sobre la maquinaria utilizada durante las obras de renovación de la red de gas.
Según informó Infobae, los investigadores tenían previsto trasladarse este jueves al obrador de la empresa Exgadet S.A., contratista encargada de los trabajos, para retirar una máquina perforadora que habría dañado el caño de gas que originó la explosión. También buscarán secuestrar la computadora que controla el equipo y los teléfonos celulares de los empleados que se encontraban trabajando en el lugar.
La maquinaria es una perforadora direccional horizontal, conocida como tunelera, marca Ditch Witch, modelo JT20. Después del incidente fue trasladada por razones de seguridad a un depósito de la empresa ubicado en Alfredo Palacios 4690, en Valentín Alsina, donde permanecía preservada.
De acuerdo con la presentación realizada por Exgadet ante la Justicia, las mechas de la perforadora no fueron retiradas del lugar del siniestro y se presume que permanecen debajo de los escombros.
La presentación de la empresa ante la Justicia
Exgadet S.A. puso a disposición de la Fiscalía tanto la maquinaria como los contratos y la documentación relacionada con las tareas que desarrollaba en Remedios de Escalada. La firma explicó que ejecutaba una obra de renovación de redes de distribución de gas mediante un contrato con Metrogas.
La presentación judicial fue realizada por Matías Simoni, apoderado de la compañía, con el patrocinio de los abogados Rafael Cúneo Libarona y Ricardo Andrés Marguery.
En el escrito, la empresa solicitó ser notificada antes de la realización de las pericias técnicas, al considerar que se trata de procedimientos irreproducibles. Según argumentaron sus representantes legales, una vez que se intervenga sobre la maquinaria y los elementos involucrados, no será posible reconstruir sus condiciones originales.
En declaraciones a Infobae, Cúneo Libarona sostuvo que la empresa puso a disposición de los investigadores la documentación necesaria y señaló que todavía resta determinar cómo se produjo la rotura de la cañería y si existió algún incumplimiento de los protocolos de seguridad.
Metrogas informó que detectó la rotura antes del aviso de una vecina
Por su parte, Metrogas presentó documentación ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, en la que detalló la secuencia de comunicaciones registradas durante la mañana de la explosión.
Según la compañía, el primer aviso sobre la rotura del caño se produjo el 13 de noviembre a las 9:44, cuando el inspector Maximiliano Volonte informó que una perforadora de Exgadet había golpeado una cañería en Coronel Beltrán 78, entre Iberlucea e Hipólito Yrigoyen.
El trabajador volvió a comunicarse a las 9:51 para reiterar la situación. Posteriormente, a las 10:06, una vecina llamó para advertir sobre la fuga de gas en la misma cuadra. Sin embargo, de acuerdo con la empresa, ya había personal interviniendo en el lugar.
Metrogas también indicó que las obras contaban con las autorizaciones correspondientes. El proyecto había sido informado al organismo regulador el 29 de mayo y contemplaba el reemplazo de cañerías de hierro fundido de baja presión por redes de polietileno de media presión.
Asimismo, la Municipalidad de Lanús había autorizado los trabajos en el sector comprendido por las avenidas Hipólito Yrigoyen, Coronel Leonardo Rosales y Coronel Beltrán. Según la documentación presentada, ese permiso había sido renovado por otros 60 días.
Entre los trabajadores que acudieron al lugar se encontraban el inspector Maximiliano Volonte, el reclamista Marcelo García y el asistente de mantenimiento Néstor Julián D’Alesandro, ambos fallecidos, además del asistente Marcelo Alcobre.
La documentación aportada por Metrogas incluye 21 archivos digitales con información sobre las obras y las comunicaciones registradas. El material fue entregado a la Fiscalía con medidas de seguridad para preservar su contenido.
La investigación continúa con el objetivo de determinar las circunstancias en las que se produjo la rotura del caño y establecer si existieron responsabilidades por la explosión que dejó dos víctimas fatales en Remedios de Escalada.
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