La investigación por la explosión ocurrida el pasado 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, avanza con nuevas medidas judiciales para establecer las causas del hecho que provocó la muerte de dos trabajadores. La fiscal Yanina Estévez dispuso una serie de peritajes sobre la maquinaria utilizada durante las obras de renovación de la red de gas.

Según informó Infobae, los investigadores tenían previsto trasladarse este jueves al obrador de la empresa Exgadet S.A., contratista encargada de los trabajos, para retirar una máquina perforadora que habría dañado el caño de gas que originó la explosión. También buscarán secuestrar la computadora que controla el equipo y los teléfonos celulares de los empleados que se encontraban trabajando en el lugar.

El incidente ocurrió en Remedios de Escalada, Lanús, el pasado viernes.

La maquinaria es una perforadora direccional horizontal, conocida como tunelera, marca Ditch Witch, modelo JT20. Después del incidente fue trasladada por razones de seguridad a un depósito de la empresa ubicado en Alfredo Palacios 4690, en Valentín Alsina, donde permanecía preservada.

De acuerdo con la presentación realizada por Exgadet ante la Justicia, las mechas de la perforadora no fueron retiradas del lugar del siniestro y se presume que permanecen debajo de los escombros.

La presentación de la empresa ante la Justicia

Exgadet S.A. puso a disposición de la Fiscalía tanto la maquinaria como los contratos y la documentación relacionada con las tareas que desarrollaba en Remedios de Escalada. La firma explicó que ejecutaba una obra de renovación de redes de distribución de gas mediante un contrato con Metrogas.

La presentación judicial fue realizada por Matías Simoni, apoderado de la compañía, con el patrocinio de los abogados Rafael Cúneo Libarona y Ricardo Andrés Marguery.