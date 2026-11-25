10.46 de la mañana en Llavallol, momento emblemático en la zona sur del conurbano bonaerense, cuando una formación restaurada de los trenes Toshiba, con los colores originales, empezaba su recorrido hacia Plaza Constitución para conmemorar las cuatro décadas de la electrificación del Roca, un hecho trascendental para miles de vecinos que vieron desde aquel momento, en 1985, el blanco, rojo y verde como una insignia que quedó marcada en la memoria colectiva.

Hoy, a 41 años de ese instante, la estación ferroviaria perteneciente a Lomas de Zamora, donde se ubicó la primera catenaria para iniciar el proceso a principio de los 80’, se llenó de curiosos, pasajeros que disfrutaron de un viaje distinto. Instantes antes, autoridades y trabajadores estuvieron en la presentación de la prueba, y una vez listo, salió a las vías, con un itinerario completo hasta Capital Federal.

Los pasajeros, sorprendidos con el viaje estelar.

Durante el trayecto, El Diario Sur dialogó con los usuarios, que se mostraron sorprendidos por una imagen que pasaba desde el recuerdo para los más grandes, hasta la incredulidad para los más chicos. Todos, por lo pronto, con el celular en mano para registrar la llegada del tren a las distintas estaciones, con una fisonomía distinta a la habitual.

Una pasión sobre las vías

Quien lo detalló con precisión fue Jonathan, ferroaficionado, que tenía que hacer un trámite en Capital Federal y no dudó en organizarse de tal forma que pudiera subirse a la formación estrella. “Esto es un viaje al pasado”, comenta junto a otras personas, incrédulo, con los ojos brillosos, que lo llevaron a aquel nene que participó del primer viaje del mismo Toshiba, cuando apenas tenía 4 años. De aquel momento se acuerda poco y nada. Pero sabe que este traslado casual, lo rememora todo.