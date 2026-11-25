10.46 de la mañana en Llavallol, momento emblemático en la zona sur del conurbano bonaerense, cuando una formación restaurada de los trenes Toshiba, con los colores originales, empezaba su recorrido hacia Plaza Constitución para conmemorar las cuatro décadas de la electrificación del Roca, un hecho trascendental para miles de vecinos que vieron desde aquel momento, en 1985, el blanco, rojo y verde como una insignia que quedó marcada en la memoria colectiva.
Hoy, a 41 años de ese instante, la estación ferroviaria perteneciente a Lomas de Zamora, donde se ubicó la primera catenaria para iniciar el proceso a principio de los 80’, se llenó de curiosos, pasajeros que disfrutaron de un viaje distinto. Instantes antes, autoridades y trabajadores estuvieron en la presentación de la prueba, y una vez listo, salió a las vías, con un itinerario completo hasta Capital Federal.
Durante el trayecto, El Diario Sur dialogó con los usuarios, que se mostraron sorprendidos por una imagen que pasaba desde el recuerdo para los más grandes, hasta la incredulidad para los más chicos. Todos, por lo pronto, con el celular en mano para registrar la llegada del tren a las distintas estaciones, con una fisonomía distinta a la habitual.
Una pasión sobre las vías
Quien lo detalló con precisión fue Jonathan, ferroaficionado, que tenía que hacer un trámite en Capital Federal y no dudó en organizarse de tal forma que pudiera subirse a la formación estrella. “Esto es un viaje al pasado”, comenta junto a otras personas, incrédulo, con los ojos brillosos, que lo llevaron a aquel nene que participó del primer viaje del mismo Toshiba, cuando apenas tenía 4 años. De aquel momento se acuerda poco y nada. Pero sabe que este traslado casual, lo rememora todo.
“Estuve en el primer viaje en el año 85, tenía 4 años y ahora verlo otra vez es increíble, es algo lindo, un verdadero momento para el recuerdo”, indicó. En su caso, subió en Turdera, y detalló qué le pasó al instante del arribo: “Cuando lo vi venir me pasaban un montón de cosas en la cabeza, son momentos que quedan de chico, de adolescente, e incluso ya más grande”.
Laura coincidió con esa idea y fue elocuente, al pensarse en el colegio, ese para el que tenía que tomarse un par de colectivos para llegar. “Me retrotrae a mi adolescencia, iba al colegio a Turdera y la verdad que el tren eléctrico me solucionó muchas cosas. Me lo tomaba todos los días porque sino eran varios colectivos. Y encima vivía cerca de la estación”, sentenció.
“Sinceramente los colores me llamaron la atención, me hizo acordar a todos esos años con viajes para ir a trabajar a Capital, tanto buenos como malos recuerdos”, destacó, rememorando traslados rápidos, cómodos, de alguna mañana cualquiera; y complicados, abarrotados, de alguna tarde cualquiera.
Una estampa del pasado en el presente
Juan, hoy rozando los 70 años, se abocó a cómo queda la formación y valoró una imagen que hoy pocos distinguen. “Está hermoso, espero que se conserve, sin figuras con todo papelerío afuera que queda horrible. Así está muy bien, me recordó a los primeros coches. Que la empresa no ponga propaganda por fuera, que se mantenga, junto a la limpieza, está bárbaro, que se mantenga”, describió.
Esa premisa es la que remarca Ema, que subió rápido en Temperley para llegar a Lomas de Zamora y no se percató del cambio de fisonomía. Pero ante la pregunta no dudó y recordó aquellos instantes de antaño: “Me encantan los colores del Roca, son vida, no me gusta cuando lo plotean”.
Para todos, a fin de cuentas, es apenas un viaje, sea al trabajo, a estudiar o simplemente a hacer un trámite. Pero no es cualquier viaje. Jonathan, que piensan en todo el trajín en Capital una vez que llegue a Constitución, lo sentencia y todo el que lee se siente identificado: “Muchas cosas me pasaron en este tren, gran parte de mi vida se fue acá arriba”.