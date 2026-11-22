La victoria de Boca Juniors por 2-0 ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana desató festejos en distintos puntos de la Zona Sur del Conurbano. Cientos de hinchas salieron a las calles con camisetas, banderas y bocinazos para celebrar el título internacional N° 19 de su historia.
Uno de los principales puntos de encuentro fue la Plaza Mariano Moreno de San Vicente, donde los xeneizes se reunieron para festejar al grito de “dale campeón”.
Otro de los escenarios fue la esquina de Pasco y Salta, en Temperley. Allí, decenas de vecinos se congregaron para expresar su alegría por la consagración, con cánticos y banderas.
Un nuevo campeonato internacional tras 18 años
La nueva conquista internacional llegó después de 18 años. La última había sido en 2007, cuando el conjunto de La Ribera le ganó a Gremio por 5-0 en el resultado global de la final de la Copa Libertadores. Ante este contexto, en distintos sectores de la región se repitieron las imágenes de camisetas azules y amarillas, banderas y espuma de carnaval.