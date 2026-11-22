La victoria de Boca Juniors por 2-0 ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana desató festejos en distintos puntos de la Zona Sur del Conurbano. Cientos de hinchas salieron a las calles con camisetas, banderas y bocinazos para celebrar el título internacional N° 19 de su historia.

Uno de los principales puntos de encuentro fue la Plaza Mariano Moreno de San Vicente, donde los xeneizes se reunieron para festejar al grito de “dale campeón”.