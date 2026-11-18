La fe y el deporte volverán a unirse en una nueva edición de la Peregrinación a Luján en Bicicleta 2026, que se llevará a cabo el próximo domingo 29 de noviembre. La convocatoria invita a ciclistas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires a compartir el recorrido hasta la Basílica de Luján bajo el lema "Un mismo camino, la misma fe".
La Diócesis de Lomas de Zamora difundió los horarios y puntos de salida para los participantes de Zona Sur, que podrán incorporarse a la caravana en distintos lugares del recorrido.
Los horarios de salida desde Zona Sur
El primer punto de encuentro será la Catedral de Lomas de Zamora, desde donde los ciclistas partirán a las 5 de la mañana. Veinte minutos más tarde, a las 5.20, habrá otro punto de salida en el cruce de Lomas.
La siguiente convocatoria será a las 6.45 en la Iglesia Sagrado Corazón de San Justo, desde donde también se podrá continuar hacia Luján.
Además, la organización informó que la caravana se unirá con los ciclistas que lleguen desde la Zona Oeste por la Ruta 7, a la altura de Castelar.
Durante el trayecto está prevista una parada en La Reja, donde los peregrinos podrán descansar antes de continuar el último tramo del recorrido.
A qué hora llegarán a Luján
De acuerdo con el cronograma difundido, la llegada a Luján está prevista para las 12.30 del domingo 29 de noviembre.
La convocatoria es abierta y gratuita, por lo que no se requiere inscripción paga para participar. La propuesta combina la actividad física, el encuentro comunitario y la expresión de la fe, con un mensaje de concientización bajo la consigna "Sí a la vida, no a las adicciones".
Desde la organización también aclararon que el regreso no está coordinado, por lo que cada participante deberá prever cómo volver desde Luján.