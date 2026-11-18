La fe y el deporte volverán a unirse en una nueva edición de la Peregrinación a Luján en Bicicleta 2026, que se llevará a cabo el próximo domingo 29 de noviembre. La convocatoria invita a ciclistas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires a compartir el recorrido hasta la Basílica de Luján bajo el lema "Un mismo camino, la misma fe".

La Diócesis de Lomas de Zamora difundió los horarios y puntos de salida para los participantes de Zona Sur, que podrán incorporarse a la caravana en distintos lugares del recorrido.

Los horarios de salida desde Zona Sur

El primer punto de encuentro será la Catedral de Lomas de Zamora, desde donde los ciclistas partirán a las 5 de la mañana. Veinte minutos más tarde, a las 5.20, habrá otro punto de salida en el cruce de Lomas.