Este jueves 19 de noviembre se realizará la primera edición de La Noche de los Telos, una iniciativa que reunirá a más de 60 hoteles alojamiento de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense con descuentos de hasta el 50% y propuestas especiales. En la Zona Sur participarán seis establecimientos ubicados en Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Almirante Brown.

La propuesta busca que el público pueda conocer diferentes hoteles alojamiento y sus instalaciones a través de promociones, habitaciones temáticas y actividades organizadas especialmente para la jornada. Entre las opciones anunciadas se encuentran experiencias gastronómicas, música y servicios de coctelería.

Los hoteles de Zona Sur ofrecerán descuentos y promociones durante la jornada.

Uno de los principales beneficios será un descuento del 50% sobre el precio habitual de las estadías adquiridas de manera anticipada. Además, los organizadores anunciaron que los turnos tendrán una duración de tres horas, una extensión respecto de las modalidades de estadía más breves que ofrecen estos establecimientos.

Para acceder a las promociones, los interesados deberán comprar sus entradas a través de la plataforma TuEntrada, donde podrán elegir el hotel, el horario y la categoría de habitación disponible. La actividad está destinada exclusivamente a mayores de 18 años.

Los seis hoteles de Zona Sur que participan de La Noche de los Telos

En la región, la iniciativa contará con la participación de tres hoteles de Lomas de Zamora, dos de Esteban Echeverría y uno de Almirante Brown. Los establecimientos que forman parte de la primera edición son los siguientes: