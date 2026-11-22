AySA anunció un cronograma de trabajos de mantenimiento y mejora en la red de agua potable que alcanzará a distintos puntos de la zona sur del conurbano bonaerense, en torno a unas tareas que se desarrollarán entre el martes 24 y el viernes 27 de noviembre, con posibles inconvenientes en el suministro.
La empresa llevará adelante una serie de intervenciones en la red de agua potable como parte de su plan integral de mejora y mantenimiento, que contempla trabajos en el área en jornadas sucesivas.
Por caso, Lomas de Zamora se realizarán desde el martes 24 hasta el jueves 26, entre las 8 y las 18 en el sector comprendido por las calles Gallo, Levalle, Cerrito y avenida Almirante Brown, con posibles afectaciones en las localidades de Banfield, Lomas de Zamora y Temperley.
En tanto, ya con la vista en Esteban Echeverría, el miércoles 25, entre las 9 y las 17, AySA realizará tareas en una zona delimitada por Camino de la Rivera, Elizalde, General Paz, Ruta Provincial 4, Rojas, Lavarden y Laguna Rocha y alcanzará a las localidades de Monte Grande, Luis Guillón y 9 de Abril.
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Por otra parte, desde el jueves 26 a las 22 hasta el viernes 27 a las 15, se llevarán adelante trabajos que podrían afectar algunas zonas de Luis Guillón, 9 de Abril, Barrio Aeropuerto, Ingeniero Budge, Villa Albertina, Banfield y Lomas de Zamora, tareas que abarcarán los partidos de Esteban Echeverría, Ezeiza y Lomas de Zamora.
Desde la empresa señalaron que las intervenciones tienen como objetivo mejorar la distribución de agua potable y favorecer el funcionamiento del servicio.
Ante consultas, los usuarios podrán comunicarse con AySA a través de WhatsApp, al 11-5984-5794, o por sus canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA.Argentina), disponibles de 6 a 24. También está habilitado el teléfono 0800-321-AGUA (2482), las 24 horas.