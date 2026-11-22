AySA anunció un cronograma de trabajos de mantenimiento y mejora en la red de agua potable que alcanzará a distintos puntos de la zona sur del conurbano bonaerense, en torno a unas tareas que se desarrollarán entre el martes 24 y el viernes 27 de noviembre, con posibles inconvenientes en el suministro.

La empresa llevará adelante una serie de intervenciones en la red de agua potable como parte de su plan integral de mejora y mantenimiento, que contempla trabajos en el área en jornadas sucesivas.

Por caso, Lomas de Zamora se realizarán desde el martes 24 hasta el jueves 26, entre las 8 y las 18 en el sector comprendido por las calles Gallo, Levalle, Cerrito y avenida Almirante Brown, con posibles afectaciones en las localidades de Banfield, Lomas de Zamora y Temperley.