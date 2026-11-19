El 88,6% de los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires podría pagar menos de patente durante 2027, de acuerdo con el proyecto de Ley Impositiva presentado por el gobierno de Axel Kicillof ante la Legislatura provincial. La iniciativa fue presentada por el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, quien explicó que la propuesta busca profundizar la reducción del Impuesto Automotor que comenzó a implementarse este año. De esta manera, casi nueve de cada diez propietarios de vehículos podrían ver una disminución nominal en el monto anual de la patente. En 2026, la reducción había alcanzado a tres de cada cuatro contribuyentes.

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Cómo será el pago de las patentes en Provincia durante 2027 El proyecto mantiene los cinco tramos de alícuotas vigentes, que van del 1% al 4,5%, y establece que el Impuesto Automotor continuará abonándose en diez cuotas a partir de marzo. La reducción prevista se explica por la actualización de las valuaciones de los vehículos y la continuidad de la escala de alícuotas. Esta combinación permitirá que una parte importante del parque automotor quede comprendida en categorías inferiores y, por lo tanto, pague un importe menor. Según las estimaciones oficiales, la baja alcanzará al 88,6% de los dominios registrados en territorio bonaerense. Se trata de una reducción nominal: el monto a pagar será menor en pesos respecto del año anterior. Qué pasará con el resto de los impuestos bonaerenses La Ley Impositiva 2027 también contempla modificaciones en otros tributos provinciales. En el caso del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, se propone una actualización promedio del 30,4%, con un tope vinculado a la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026. De acuerdo con las estimaciones de ARBA, el 89,3% de las partidas tendrá un incremento anual inferior a los $50.000. Para el Inmobiliario Rural, la actualización promedio prevista será del 29,3%.

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