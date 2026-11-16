Avanza una obra hidráulica en Glew que beneficiará a 50 mil vecinos de Almirante Brown

El saneamiento del Arroyo San Roque avanza en Glew, en el límite entre Almirante Brown y Presidente Perón, con una obra hidráulica que busca mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos. La intervención abarca 154 hectáreas y comprende barrios donde residen aproximadamente 50 mil vecinos. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, recorrió los trabajos junto a Mariano Cascallares. La actividad se realizó en el cruce de las calles Di María y Pompeya, con la participación de la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, participó de la recorrida. Según informó el Municipio de Almirante Brown, el proyecto comprende una zona que incluye los barrios Gorriti, UOCRA y Parque Roma Glew Sur. En ese sector, las tareas buscan mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje para reducir los inconvenientes ocasionados por la acumulación de agua.

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La obra presenta una particularidad vinculada con las características del terreno. Aunque el área que se está saneando pertenece a Almirante Brown, las condiciones topográficas hacen necesario que el sistema de desagüe continúe hacia el partido de Presidente Perón, donde se encuentra la desembocadura. Por ese motivo, el conducto principal se extiende desde el límite entre ambos distritos y continúa por las calles Eva Perón, La Inmaculada y Nazca, hasta descargar en el arroyo que integra el sistema hídrico de la región. Las dimensiones de los trabajos en el Arroyo San Roque de Glew La magnitud de la intervención contempla la excavación de 68.000 metros cúbicos de suelo y la utilización de 16.000 metros cúbicos de hormigón. Además, está prevista la incorporación de 1.200.000 kilogramos de acero y la instalación de 3.400 metros de distintas cañerías.

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