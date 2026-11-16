Rafael Calzada: un motociclista fue embestido por una formación del Tren Roca al cruzar un paso a nivel

Una formación del Tren Roca embistió a un motociclista este domingo 15 de noviembre en Rafael Calzada, partido de Almirante Brown. El hombre sufrió golpes como consecuencia del impacto y recibió asistencia médica en el lugar, mientras se desplegaba un operativo con la participación de distintas fuerzas.

El accidente ocurrió en el paso a nivel de la avenida San Martín, en cercanías de la estación ferroviaria. Según indicaron fuentes oficiales del caso, todavía se investiga cómo se produjo el episodio y las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del hecho.