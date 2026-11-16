Rafael Calzada: un motociclista fue embestido por una formación del Tren Roca al cruzar un paso a nivel

Una formación del Tren Roca embistió a un motociclista este domingo 15 de noviembre en Rafael Calzada, partido de Almirante Brown. El hombre sufrió golpes como consecuencia del impacto y recibió asistencia médica en el lugar, mientras se desplegaba un operativo con la participación de distintas fuerzas.
El accidente ocurrió en el paso a nivel de la avenida San Martín, en cercanías de la estación ferroviaria. Según indicaron fuentes oficiales del caso, todavía se investiga cómo se produjo el episodio y las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del hecho.
Como consecuencia del siniestro, el conductor de la moto resultó herido y debió ser atendido por personal de ambulancias municipales. Sin embargo, no fue necesario trasladarlo a un centro médico, por lo que recibió asistencia en el lugar.
El accidente afectó el servicio del Tren Roca
El accidente también generó complicaciones en el funcionamiento del ramal Bosques vía Temperley del Tren Roca. Durante el procedimiento, las formaciones debieron circular con un servicio limitado mientras se desarrollaban las tareas. Además, en el lugar trabajaron efectivos de la Policía Federal, Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y trabajadores de Trenes Argentinos.
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