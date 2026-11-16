Un dirigente de Temperley resultó herido en la explosión de Remedios de Escalada: “Su pelea es minuto a minuto"

Marcelo Alcobre, integrante de la Comisión Directiva del Club Atlético Temperley, resultó herido durante la explosión de gas ocurrida el viernes pasado en Remedios de Escalada, partido de Lanús. El hombre se encontraba trabajando para Metrogas cuando se produjo el episodio y permanece internado con un cuadro delicado y pronóstico reservado. La institución difundió un comunicado en sus canales oficiales para expresar su preocupación por la salud del dirigente y transmitirle su apoyo a él y a sus familiares. Según informaron, durante las primeras 48 horas presentó una evolución favorable, aunque su estado continúa siendo delicado. Alcobre cumple funciones dentro de la Subcomisión de Fútbol y también se desempeña como vocal de la actual Comisión Directiva del club. Tras conocerse lo sucedido, compañeros, amigos y dirigentes del club se acercaron al Hospital Evita para acompañar y ponerse a disposición de la familia.

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“Su pelea es minuto a minuto. Marcelo tiene una fuerza enorme y sabe que desde acá toda la familia celeste hace fuerzas y reza por él. Queremos acercar nuestra solidaridad a todas las personas afectadas por los acontecimientos y reclamamos por el esclarecimiento de los hechos”, señalaron desde el “Gasolero”. El mensaje concluyó con una nueva muestra de acompañamiento a Alcobre y sus seres queridos: “Marce querido, la Familia Más Grande del Sur está con vos y con tu familia en este momento, y deseamos verte de nuevo en el Teatro de Turdera, donde sos feliz”. Temperley publicó el mensaje en sus redes sociales. Asimismo, durante el partido de los octavos de final del Reducido ante Ciudad Bolívar, los jugadores de Temperley también le transmitieron su apoyo. Antes del encuentro, salieron al campo de juego con una bandera que llevaba el mensaje “Fuerza Marcelo”. Explosión en Remedios de Escalada: qué pasó El hecho ocurrió el viernes durante trabajos de renovación de redes de gas que Metrogas llevaba adelante en Remedios de Escalada. De acuerdo con la explicación brindada por la empresa, una máquina tunelera dañó uno de los caños de la red de distribución y provocó una pérdida.

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