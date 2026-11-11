Sociedad

"Todos x Erik": el nene de Luis Guillón ya consiguió su tratamiento en Tailandia, pero necesita ayuda para viajar

Su familia logró reunir el dinero para pagar el tratamiento que recibirá durante un mes en Tailandia, pero ahora necesita recaudar 16.000 dólares para cubrir los pasajes, el alojamiento y los gastos del viaje.

Por Redacción El Diario Sur
· 2 min lectura
Mujer sonriente con gafas y niño pequeño en un ambiente hogareño, ambos sentados y disfrutando juntos.
Erik junto a su mamá.

Erick tiene 6 años, vive en Luis Guillón y nació con síndrome de PURA, una enfermedad genética poco frecuente que afecta su desarrollo neurológico. Desde hace años su familia impulsaba una campaña para que pudiera acceder a un tratamiento especializado en Tailandia. Ahora, después de mucho tiempo de esfuerzo y solidaridad, lograron reunir el dinero para cubrirlo, pero todavía necesitan ayuda para concretar el viaje.

Su mamá, Natalia Ruiz, explicó que el día a día de Erick implica distintos desafíos de salud: tiene epilepsia, trastornos motores, hipotonía, dificultades en el habla y no puede comunicarse verbalmente. Se alimenta a través de un botón gástrico y tiene una traqueostomía, por la que necesita asistencia respiratoria durante las horas de sueño. Además, requiere controles médicos, terapias y cuidados permanentes.

Niño sentado en una silla verde, con un dispositivo médico conectado, en un ambiente hogareño.

Erick consiguió el tratamiento en Tailandia

Debido a las dificultades que presenta, Erick necesita acceder a un tratamiento intensivo e integral en Tailandia. El objetivo es estimular su desarrollo neurológico, trabajar sobre sus capacidades motoras, la movilidad y la comunicación, y favorecer una mayor autonomía.

"Después de muchísimo esfuerzo y de una gran campaña solidaria, logramos que el tratamiento esté completamente pago. Tiene un equipo terapéutico esperándolo en Tailandia y la duración prevista es de un mes", contó Natalia.

La familia consiguió así dar un paso fundamental para que el nene pueda acceder a esta oportunidad. Sin embargo, todavía queda un último desafío: reunir el dinero necesario para viajar y permanecer durante el mes que dure el tratamiento y la rehabilitación.

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Necesitan reunir 16.000 dólares

Actualmente, la campaña Todos x Erick continúa con un nuevo objetivo: reunir 16.000 dólares para poder concretar el viaje. Según detalló su mamá, hasta el momento llevan recaudado el 11% de esa meta.

Los fondos de esta nueva etapa estarán destinados a cubrir los pasajes aéreos, los traslados, el alojamiento durante un mes, los seguros médicos y los demás gastos necesarios para realizar el viaje y sostener la estadía.

"Hoy necesitamos que la historia de Erick vuelva a llegar a más personas para poder conseguir los recursos que faltan y hacer posible que finalmente pueda viajar a recibir el tratamiento que tanto esfuerzo nos costó conseguir", expresó Natalia.

La familia vuelve a apelar a la solidaridad de la comunidad para alcanzar el objetivo y hacer posible este viaje. Además de las colaboraciones económicas, remarcan la importancia de compartir la campaña para que la historia de Erick llegue a más personas.

Quienes quieran comunicarse con la familia para colaborar, pueden hacerlo a través del número 1161177761 (Natalia, mamá de Erik) y del Instagram @todosxerick.

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