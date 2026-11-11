"Todos x Erik": el nene de Luis Guillón ya consiguió su tratamiento en Tailandia, pero necesita ayuda para viajar

Erick tiene 6 años, vive en Luis Guillón y nació con síndrome de PURA, una enfermedad genética poco frecuente que afecta su desarrollo neurológico. Desde hace años su familia impulsaba una campaña para que pudiera acceder a un tratamiento especializado en Tailandia. Ahora, después de mucho tiempo de esfuerzo y solidaridad, lograron reunir el dinero para cubrirlo, pero todavía necesitan ayuda para concretar el viaje. Su mamá, Natalia Ruiz, explicó que el día a día de Erick implica distintos desafíos de salud: tiene epilepsia, trastornos motores, hipotonía, dificultades en el habla y no puede comunicarse verbalmente. Se alimenta a través de un botón gástrico y tiene una traqueostomía, por la que necesita asistencia respiratoria durante las horas de sueño. Además, requiere controles médicos, terapias y cuidados permanentes. Erick consiguió el tratamiento en Tailandia Debido a las dificultades que presenta, Erick necesita acceder a un tratamiento intensivo e integral en Tailandia. El objetivo es estimular su desarrollo neurológico, trabajar sobre sus capacidades motoras, la movilidad y la comunicación, y favorecer una mayor autonomía.

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"Después de muchísimo esfuerzo y de una gran campaña solidaria, logramos que el tratamiento esté completamente pago. Tiene un equipo terapéutico esperándolo en Tailandia y la duración prevista es de un mes", contó Natalia. La familia consiguió así dar un paso fundamental para que el nene pueda acceder a esta oportunidad. Sin embargo, todavía queda un último desafío: reunir el dinero necesario para viajar y permanecer durante el mes que dure el tratamiento y la rehabilitación. Ver publicación en Instagram Necesitan reunir 16.000 dólares Actualmente, la campaña Todos x Erick continúa con un nuevo objetivo: reunir 16.000 dólares para poder concretar el viaje. Según detalló su mamá, hasta el momento llevan recaudado el 11% de esa meta. Los fondos de esta nueva etapa estarán destinados a cubrir los pasajes aéreos, los traslados, el alojamiento durante un mes, los seguros médicos y los demás gastos necesarios para realizar el viaje y sostener la estadía.

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