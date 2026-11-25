Este miércoles 25 de noviembre se realizará un operativo de tránsito en Canning por obras de repavimentación sobre la calle Juana de Arco, en el partido de Esteban Echeverría.
Según informaron desde el Municipio, los trabajos se desarrollarán entre las 9 y las 18, horario durante el cual se implementará un desvío y un cambio de circulación en el sector.
El operativo
Durante el operativo, la calle Juana de Arco tendrá mano única en dirección hacia la Ruta 58, por lo que se recomienda a los conductores prestar atención a la señalización y circular con precaución.
Las tareas de repavimentación forman parte de los trabajos de mejora de la infraestructura vial en la zona.