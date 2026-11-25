Este miércoles 25 de noviembre se realizará un operativo de tránsito en Canning por obras de repavimentación sobre la calle Juana de Arco , en el partido de Esteban Echeverría.

Según informaron desde el Municipio, los trabajos se desarrollarán entre las 9 y las 18, horario durante el cual se implementará un desvío y un cambio de circulación en el sector.

El operativo

Durante el operativo, la calle Juana de Arco tendrá mano única en dirección hacia la Ruta 58, por lo que se recomienda a los conductores prestar atención a la señalización y circular con precaución.