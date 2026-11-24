Monte Grande ya empieza a respirar lentamente el clima de la Navidad. A poco más de un mes de las fiestas, los comercios de la zona comenzaron a desplegar sus decoraciones y las vidrieras se llenaron de árboles, luces, guirnaldas, moños y adornos para anticipar una de las épocas más esperadas del año.

En las calles del centro comercial, los vecinos ya pueden encontrar distintas propuestas para preparar sus casas. Hay opciones tradicionales, con el clásico rojo y blanco, pero también adornos con movimiento, música, iluminación y hasta efectos de nieve.

En Chez Lenio, sobre la calle Cardeza, la decoración navideña ya está instalada desde después del Día de la Madre. El comercio, que lleva 11 años y medio de trayectoria, apuesta por árboles de calidad clase A, con precios que parten desde los $390.000, según explicó Sol Alonso, vendedora del local.

La vidriera de Chez Lenio.

"Este año volvió mucho lo tradicional, el rojo con el blanco", contó, aunque aclaró que también hay alternativas de otros colores, flores, bolas y moños. Entre las propuestas más llamativas aparecen los adornos con luces, los renos musicales y las figuras que se mueven, con opciones que funcionan tanto a enchufe como a pilas.

En cuanto a las ventas, la comerciante reconoció que todavía se mantienen tranquilas. "La gente recién ahora está asimilando que ya estamos casi en las fechas", señaló y estimó que el movimiento crecerá hacia fin de mes y durante los primeros días de diciembre.