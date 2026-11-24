Monte Grande ya empieza a respirar lentamente el clima de la Navidad. A poco más de un mes de las fiestas, los comercios de la zona comenzaron a desplegar sus decoraciones y las vidrieras se llenaron de árboles, luces, guirnaldas, moños y adornos para anticipar una de las épocas más esperadas del año.
En las calles del centro comercial, los vecinos ya pueden encontrar distintas propuestas para preparar sus casas. Hay opciones tradicionales, con el clásico rojo y blanco, pero también adornos con movimiento, música, iluminación y hasta efectos de nieve.
En Chez Lenio, sobre la calle Cardeza, la decoración navideña ya está instalada desde después del Día de la Madre. El comercio, que lleva 11 años y medio de trayectoria, apuesta por árboles de calidad clase A, con precios que parten desde los $390.000, según explicó Sol Alonso, vendedora del local.
"Este año volvió mucho lo tradicional, el rojo con el blanco", contó, aunque aclaró que también hay alternativas de otros colores, flores, bolas y moños. Entre las propuestas más llamativas aparecen los adornos con luces, los renos musicales y las figuras que se mueven, con opciones que funcionan tanto a enchufe como a pilas.
En cuanto a las ventas, la comerciante reconoció que todavía se mantienen tranquilas. "La gente recién ahora está asimilando que ya estamos casi en las fechas", señaló y estimó que el movimiento crecerá hacia fin de mes y durante los primeros días de diciembre.
Adornos para todos los bolsillos
Otra de las propuestas está en Bazar Colores, ubicado sobre Alem 237, donde la decoración navideña comenzó a prepararse hace aproximadamente 15 días. Allí, Santiago Castro explicó que cuentan con alternativas para distintos presupuestos.
"Tenemos para todos los gustos y bolsillos", resumió. Entre los productos más económicos mencionó pequeños arbolitos desde los $3.000, luces de arroz a $3.600 y luces LED de 10 metros a $3.900. También hay adornos y bolas desde los $1.000.
En el otro extremo, el local ofrece un árbol de 2,40 metros, completamente decorado y con luces, que alcanza los $547.000.
Entre los productos que más llaman la atención hay faroles musicales, adornos que simulan lanzar nieve y distintas figuras luminosas para decorar los ambientes.
Aunque las ventas todavía no alcanzaron su pico, Castro aseguró que ya comenzaron a comercializar productos navideños. "Siempre es más cuando arranca diciembre, más sobre la fecha", explicó.
Así, entre vidrieras iluminadas y estanterías repletas de adornos, Monte Grande empieza a cambiar de clima. La cuenta regresiva para Navidad ya se siente en los comercios, que esperan que el movimiento de compradores crezca a medida que se acerquen las fiestas.
Comenzó el armado del árbol de Navidad en la Plaza Mitre
Los equipos del Municipio de Esteban Echeverría, comenzaron a armar el tradicional árbol de Navidad en la plaza Mitre de Monte Grande, frente al edificio municipal.
Entre las tareas que se realizan, se instala una estructura metálica de 15 metros de altura y 11 círculos concéntricos de hierro sobre los que se coloca la luminaria LED y las cascadas de luces navideñas.