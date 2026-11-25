Casa M.A.N.U. (Mucho Amor Nos Une) abrirá nuevamente las puertas de su hogar en Monte Grande para realizar una feria especial este sábado 28 de noviembre.
La propuesta contará con una gran variedad de artículos que, por su tamaño, no pueden ser trasladados a la tradicional Feria Americana que organiza la institución.
Detalles de la feria
Desde Casa M.A.N.U. adelantaron que habrá productos con precios especiales y convocaron a los vecinos a acercarse para recorrer la feria y aprovechar las oportunidades. La actividad se realizará de 14 a 18 en Manuel Wieman 662, Monte Grande.
Además de encontrar distintos artículos, quienes se acerquen podrán colaborar con Casa M.A.N.U., ya que cada compra representa una ayuda para que la institución pueda continuar con su trabajo.