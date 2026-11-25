Casa M.A.N.U. (Mucho Amor Nos Une) abrirá nuevamente las puertas de su hogar en Monte Grande para realizar una feria especial este sábado 28 de noviembre .

La propuesta contará con una gran variedad de artículos que, por su tamaño, no pueden ser trasladados a la tradicional Feria Americana que organiza la institución.

La feria tendrá lugar este sábado 28 de noviembre.

Detalles de la feria

Desde Casa M.A.N.U. adelantaron que habrá productos con precios especiales y convocaron a los vecinos a acercarse para recorrer la feria y aprovechar las oportunidades. La actividad se realizará de 14 a 18 en Manuel Wieman 662, Monte Grande.