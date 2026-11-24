Con el apoyo de las imágenes aportadas por las cámaras de seguridad del Centro Operativo de Monitoreo (COM), personal de la Policía bonaerense detuvo a dos hombres que le habían robado el auto a una mujer en El Jagüel. Tras la denuncia al 911 realizada por la dueña del vehículo, quien indicó que tres hombres armados le sustrajeron su Ford Ecosport color negro en Evita y Saavedra, en El Jagüel, se realizó un seguimiento a través de las cámaras de seguridad del COM. Además, un transeúnte le informó a la Guardia Urbana que dos hombres dejaron abandonado un auto de similares características en la intersección de las calles Tandil y Alejo Ortega, en Monte Grande.

Publicidad

Tras el relevamiento de las imágenes obtenidas y las tareas de campo correspondientes, se libró una orden de allanamiento a una vivienda ubicada en El Jagüel, en la que fueron aprehendidos dos hermanos, ambos mayores de edad y uno con pedido de captura activo, los cuales habrían cometido el ilícito. En tanto, un tercero es buscado intensamente por los efectivos policiales.

Publicidad