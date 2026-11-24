Una familia de Monte Grande perdió gran parte de sus pertenencias luego de que un incendio destruyera casi toda su vivienda el domingo por la tarde. El fuego se inició alrededor de las 17 en una casa ubicada sobre Alejo Ortega al 1600, entre Paraná y Dreyer, y afectó principalmente una peluquería, el comedor y el baño.
Nancy, propietaria de la vivienda, contó a El Diario Sur que el incendio habría comenzado por un desperfecto eléctrico relacionado con una máquina de cortar pasto. Las llamas avanzaron rápidamente y la familia tuvo dificultades para controlar el fuego debido a la cantidad de materiales inflamables que había en uno de los ambientes.
"El domingo a las 17, un desperfecto eléctrico con la máquina de cortar pasto me quemó la peluquería, el comedor y el baño", relató la mujer, de 62 años, sobre el inicio del incendio.
En la casa funcionaba una peluquería que estaba a cargo de uno de sus hijos. El espacio quedó destruido y el joven perdió todas las herramientas que utilizaba para trabajar. Según explicó Nancy, la presencia de aerosoles y otros elementos inflamables hizo que las llamas se propagaran con rapidez.
Los daños en la vivienda afectada
El fuego también afectó el baño, donde quedaron dañados el bidet y el lavatorio. Aunque las llamas no llegaron por completo a las habitaciones, el calor provocó daños en los roperos y la familia perdió toda la ropa que tenía guardada.
"El calor quemó los roperos y perdí toda la ropa", contó Nancy. La mujer explicó que sus hijos y algunos amigos lograron frenar el avance del incendio utilizando el agua del tanque de la vivienda.
"Mis hijos y unos amigos pudieron parar el fuego con el tanque de agua", recordó. La intervención permitió evitar que las llamas alcanzaran por completo las habitaciones, aunque no pudieron impedir los daños en los demás ambientes.
Durante el episodio, Nancy también inhaló humo y necesitó asistencia médica. Una ambulancia llegó al lugar y le colocaron oxígeno. Además, intervinieron los Bomberos para trabajar en el incendio.
La solidaridad de los vecinos tras el incendio
Después del siniestro, la familia comenzó a recibir ayuda de personas de la zona para afrontar las pérdidas y recuperar algunos de los elementos necesarios para continuar con su vida cotidiana.
Entre las primeras colaboraciones, un vecino les acercó una puerta y una ventana. También comenzaron a recibir ropa y mercadería para cubrir algunas de las necesidades más urgentes.
"Los vecinos son muy solidarios, vivo hace 15 años acá", destacó Nancy, quien agradeció el acompañamiento recibido después del incendio.
La mujer vive en la propiedad junto a sus hijos, de 30 y 24 años. Uno de ellos tenía allí su peluquería, que quedó prácticamente destruida por el fuego y cuya pérdida también representa la pérdida de sus herramientas de trabajo.
Mientras intentan recuperarse de lo ocurrido, la familia enfrenta las consecuencias materiales del incendio y busca reconstruir los espacios de la vivienda que resultaron afectados. Quienes puedan colaborar con Nancy pueden comunicarse al 11-7140-2523.
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