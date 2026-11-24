Una familia de Monte Grande perdió gran parte de sus pertenencias luego de que un incendio destruyera casi toda su vivienda el domingo por la tarde. El fuego se inició alrededor de las 17 en una casa ubicada sobre Alejo Ortega al 1600, entre Paraná y Dreyer, y afectó principalmente una peluquería, el comedor y el baño.

Nancy, propietaria de la vivienda, contó a El Diario Sur que el incendio habría comenzado por un desperfecto eléctrico relacionado con una máquina de cortar pasto. Las llamas avanzaron rápidamente y la familia tuvo dificultades para controlar el fuego debido a la cantidad de materiales inflamables que había en uno de los ambientes.

"El domingo a las 17, un desperfecto eléctrico con la máquina de cortar pasto me quemó la peluquería, el comedor y el baño", relató la mujer, de 62 años, sobre el inicio del incendio.

En la casa funcionaba una peluquería que estaba a cargo de uno de sus hijos. El espacio quedó destruido y el joven perdió todas las herramientas que utilizaba para trabajar. Según explicó Nancy, la presencia de aerosoles y otros elementos inflamables hizo que las llamas se propagaran con rapidez.

Los daños en la vivienda afectada

El fuego también afectó el baño, donde quedaron dañados el bidet y el lavatorio. Aunque las llamas no llegaron por completo a las habitaciones, el calor provocó daños en los roperos y la familia perdió toda la ropa que tenía guardada.