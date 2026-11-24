Córdoba fue sede de un encuentro nacional de rugby inclusivo donde se dieron cita una veintena de clubes de todo el país, entre ellos dos de Esteban Echeverría, Del Sur y Monte Grande Rugby Club, que tuvieron acción en las dos categorías que se estipularon, tanto el denominado Mixed ability como el recreativo, aquel para mayores de 15 años y el otro más chicos, con la labor de niños de entre 7 y 8 años. Para los Hakas, el elenco del club de Monte Grande, se trató de la primera oportunidad en lo que significó la novena edición del itinerario. Y se evidenció como una experiencia única, según describió uno de los entrenadores, Carlos Speroni, en diálogo con El Diario Sur. Abrió la inscripción a colonias de verano en Esteban Echeverría “Fue nuestra primera oportunidad y fue todo increíble”, sentenció, al puntualizar sobre una grilla que se extendió entre el sábado y el domingo, primero con una presentación y fiesta incluida que derivó, durante la jornada dominical, en una serie de partidos de distintas instituciones, en algunos casos mezclando a los protagonistas.

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Itinerario en la competencia “La actividad arrancó con un desfile con cada delegación entrando a la cancha, una fiesta, y el domingo fue la actividad deportiva”, aclaró. Entre las grilla se dio el del mix, con planteles de 15, de forma convencional, pero con la utilización de facilitadores, mientras que el otro esquema fue distendido. “Ese es más lúcido y es para acercar a los chicos al deporte”, comentó. Los Hakas tuvieron partidos al por mayor en Córdoba. “Nosotros arrancamos con esta idea en 2022 y ésta es la primera vez en un Nacional. Y a todos los chicos se los vio felices, integrados, intercambiando con otros clubes, mezclando partidos por la cantidad de jugadores, y la verdad que fue una fiesta”, detalló. Allí hubo participación de elencos de varios puntos del país, desde Buenos Aires, pasando por Mendoza, Tucumán, el propio Córdoba, como también Santa Cruz. Se trató, a fin de cuenta, de una oportunidad única. Y lo disfrutaron tanto los chicos como los entrenadores como las propias familias. “Todos muy contentos. Viajamos con los padres de los chicos y para ellos fue una experiencia inolvidable”, recalcó.

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