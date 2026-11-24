Un incendio afectó este martes a un local comercial y a una vivienda en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. El fuego se habría originado luego de que un camión que se encontraba en una chatarrería aparentemente cortara cables de media tensión y provocara una situación de riesgo eléctrico.
Según informaron fuentes del caso a El Diario Sur, el hecho ocurrió en la intersección de Camino de Cintura y Remedios de Escalada de San Martín. Tras el accidente, el vehículo quedó con energía eléctrica después de entrar en contacto con el tendido de media tensión. La situación obligó a trabajar con precaución en el lugar debido al peligro que representaba el camión energizado.
El episodio movilizó a dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría, pertenecientes al destacamento de 9 de Abril, que intervinieron para controlar el incendio.
Incendio en 9 de Abril: bomberos trabajaban en el lugar
De acuerdo con la información proporcionada por los informantes, el fuego afectó tanto al establecimiento comercial como a una vivienda. El camión involucrado se encontraba dentro de una chatarrería cuando habría cortado los cables de media tensión.
Hasta el momento, los bomberos continuaban trabajando en el lugar para controlar la situación. La presencia de energía eléctrica en el vehículo constituía uno de los principales riesgos del operativo.
En cuanto a las consecuencias del episodio, las fuentes consultadas indicaron que se registraron únicamente pérdidas materiales y que no había personas heridas.
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