Un incendio afectó este martes a un local comercial y a una vivienda en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. El fuego se habría originado luego de que un camión que se encontraba en una chatarrería aparentemente cortara cables de media tensión y provocara una situación de riesgo eléctrico.

Según informaron fuentes del caso a El Diario Sur, el hecho ocurrió en la intersección de Camino de Cintura y Remedios de Escalada de San Martín. Tras el accidente, el vehículo quedó con energía eléctrica después de entrar en contacto con el tendido de media tensión. La situación obligó a trabajar con precaución en el lugar debido al peligro que representaba el camión energizado.