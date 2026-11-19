Bárbara Zárate, la mujer de 30 años que era intensamente buscada desde el pasado 5 de noviembre, fue encontrada este miércoles en Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría. La familia logró localizarla después de recibir distintos llamados de vecinos que aseguraban haberla visto en diferentes puntos de la zona. La información fue publicada por TN, que dialogó con Agustín Zárate, hermano de la mujer. Según confirmó el familiar, Bárbara se encontraba en buen estado general y no presentaba signos de violencia, aunque estaba desorientada y tenía hambre. El hallazgo se produjo después de una jornada de búsqueda en la que sus familiares recorrieron distintos sectores de Monte Grande acompañados por un patrullero. Finalmente, lograron dar con ella en Luis Guillón, luego de casi dos semanas sin tener noticias sobre su paradero. Tras ser encontrada, Bárbara fue trasladada al Cuerpo Médico y posteriormente a la fiscalía, donde deberá prestar declaración para intentar reconstruir qué ocurrió durante los días en los que permaneció desaparecida. La desaparición de Bárbara Zárate y su recorrido en tren Bárbara había salido de su casa en City Bell, partido de La Plata, durante la mañana del jueves 5 de noviembre. De acuerdo con el relato de su hermano a TN, ese día estaba acompañada por otra persona y ambos viajaron en tren hasta la estación Constitución.

Publicidad

Al llegar a ese punto, la mujer manifestó que quería regresar. Su acompañante le pagó otro pasaje y Bárbara tomó una formación con destino a La Plata. Sin embargo, se quedó dormida durante el viaje y terminó nuevamente en la estación cabecera. Luego volvió a subir a un tren rumbo a Constitución. Para ese momento, según contó Agustín, ya no tenía tarjeta SUBE, documentos ni dinero, y llevaba puesta ropa de entrecasa. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de su recorrido por distintas estaciones ferroviarias. Los registros indicaron que pasó por Temperley y otros puntos de la red hasta llegar a Monte Grande, donde habría descendido entre las 20 y las 21. El último registro de Bárbara en la estación Monte Grande Uno de los datos centrales de la investigación fue el último registro de la mujer en la estación de trenes de Monte Grande. Según las imágenes que recibió la familia, Bárbara permaneció sola en el andén, cuando prácticamente no había pasajeros porque se trataba del último servicio. Después de esperar durante un tiempo, salió de la estación y desde ese momento se perdió su rastro. "Se queda parada sola en la estación esperando un supuesto tren que nunca apareció. Sale de la estación y ahí es donde se pierde el rastro", relató Agustín en diálogo con TN.

Publicidad