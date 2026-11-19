La explosión que sacudió el centro de Remedios de Escalada sumó una nueva víctima fatal. Este jueves por la mañana murió uno de los trabajadores de Metrogas que permanecían internados en estado grave como consecuencia de las quemaduras sufridas durante el incendio y posterior estallido. De esta manera, ya son dos las personas fallecidas por la tragedia. El hombre tenía 44 años y se encontraba internado en una clínica porteña. Hasta el momento no trascendió su identidad. Otros cuatro trabajadores que también permanecían en estado crítico continuaban hospitalizados, aunque no se difundieron nuevos detalles sobre su evolución. La explosión El siniestro ocurrió el viernes 13 de noviembre, alrededor de las 9.45, en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en una zona comercial de Remedios de Escalada.

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De acuerdo con la información difundida tras el episodio, una máquina tuneladora utilizada por una empresa contratista que trabajaba en la renovación de la red de gas dañó una cañería de media presión. La rotura provocó una fuga que derivó en un incendio de grandes dimensiones y una posterior explosión que alcanzó viviendas y comercios. El estallido generó importantes daños materiales, destruyó locales, afectó vehículos y obligó a evacuar a numerosos vecinos de las manzanas cercanas. Además, se desplegó un amplio operativo de emergencia con la intervención de bomberos, personal policial, Defensa Civil y equipos de salud. En el balance inicial, el Municipio de Lanús había informado que más de 30 personas resultaron heridas. Durante la jornada del viernes, 21 personas fueron trasladadas a distintos centros de salud, mientras que otras recibieron asistencia en el lugar.

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