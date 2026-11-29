La llegada de una reliquia de primer grado de San Carlo Acutis a la parroquia San Francisco de Asís de Llavallol este sábado es mucho más que una celebración para la comunidad católica. Es una oportunidad para acercarse a la historia de un joven que, desde su manera de vivir la fe, dejó un mensaje muy actual: nada tiene por qué alejarnos de lo esencial, ya que todo puede convertirse en una herramienta para hacer el bien. Carlo nació en 1991 y murió a los 15 años, pero su historia trascendió generaciones. Le gustaban las computadoras, internet y los videojuegos. Sin embargo, encontró en ese universo una manera de compartir aquello en lo que creía: creó una página web para recopilar y difundir información sobre los milagros eucarísticos del mundo.

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Cuando León XIV invitó a los jóvenes argentinos a hacer de cada aspecto de la vida una alabanza a Dios, incluyó expresamente la ciencia, la tecnología, las redes y las pantallas. Y Carlo parece haber encarnado ese mensaje mucho antes: no le dio la espalda al mundo digital, sino que encontró allí una manera de compartir su fe. Su página web sobre los milagros eucarísticos es un ejemplo de cómo una computadora, internet y los conocimientos de un adolescente pueden convertirse en herramientas para acercar a otros a Dios. Quizás ese sea uno de los mensajes más actuales que deja su historia: no hace falta escapar del mundo en el que vivimos para encontrar a Dios. También podemos hacerlo desde nuestros intereses, nuestras pasiones y aquello que nos entusiasma. Carlo utilizó la tecnología para evangelizar y León XIV nos recordó que todo puede convertirse en una forma de alabanza. En ese sentido, tener una reliquia suya en Llavallol es también una oportunidad para acercarnos a ese testimonio y preguntarnos cómo podemos poner lo que somos y lo que tenemos al servicio de los demás.

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