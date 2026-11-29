En un contexto caracterizado por la apatía y el desencanto, el paso del papa León XIV por la Argentina fue un acontecimiento de trascendencia social y política. Desde ciertas perspectivas filosóficas, un “acontecimiento” es la irrupción de un hecho capaz de alterar el sentido que hasta ese momento le damos a la realidad. En esta nota, estimado lector, trataré de justificar estas afirmaciones. Al pensar con qué tema vincular la visita papal, lo primero que se me ocurrió fue la encíclica Magnifica Humanitas, documento en el que León XIV sienta la postura de la Iglesia católica respecto de la inteligencia artificial, un tema cada vez más recurrente en este espacio de opinión. Pero, a medida que se desarrollaban las actividades de la agenda papal, se me encendió una alarma interna que me decía: “Esto es un acontecimiento con todas las letras”. Si bien no asistí personalmente a ninguno de sus actos, el seguimiento que hice a través de varios medios en simultáneo me dejó una conclusión: León XIV recorría a contramano, a bordo del papamóvil, las calles de Buenos Aires, Córdoba, el sur del Gran Buenos Aires y Luján. Me tomo la licencia metafórica de hablar de un recorrido “a contramano” porque las puestas en escena, los gestos pausados y las palabras del Papa contradecían el sentido común que distintos sectores de nuestra sociedad intentan instalar como hegemónico. En una coyuntura marcada por el individualismo y la polarización, desde la cúpula del Gobierno se refuerza un discurso en el que la suerte de los sectores más vulnerables parece ser una preocupación secundaria: jubilados, personas con discapacidad o jóvenes estudiantes de escasos recursos. Lo grave, en todo caso, son las políticas que afectan a esos sectores y la represión de sus reclamos. Porque el problema no se limita a las palabras: también hay palazos y balas.

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La visita comenzó con los actos protocolares: la ceremonia de bienvenida y el encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, y una reunión con autoridades y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad. Pero luego la agenda pastoral corrió el centro de la escena hacia los márgenes para dar protagonismo a mujeres y hombres habitualmente relegados del debate público. Personas que, al tomar un micrófono para hablar frente al pontífice, representaban a las voces subalternas. Tanto el concepto de hegemonía como el de subalternidad ocupan un lugar central en el pensamiento del intelectual italiano Antonio Gramsci. La hegemonía es la capacidad de una clase o grupo social de conseguir que sus valores y su visión del mundo sean aceptados por el resto de la sociedad como parte del sentido común. Los sectores subalternos son aquellos que ocupan posiciones marginales dentro de esas relaciones de poder. Sus voces rara vez encuentran un espacio propio en los grandes medios de comunicación. Por eso, cederles la palabra a Marta Torres y Norma Donato, residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, resultó, en términos comunicacionales, subversivo. Hablaron sobre discapacidad y abandono, dos temas presentes desde hace tiempo en la agenda pública, pero con poco espacio para la voz de quienes viven esas situaciones. Paradójicamente, esas voces subalternas fueron amplificadas por la cobertura nacional e internacional de la visita del Sumo Pontífice a Claypole. Todo un milagro. En la sede que la Universidad Católica Argentina tiene en Puerto Madero, les cedió el protagonismo a Verónica San Martín, una recicladora urbana; a Soledad Cuellaruna, referente de la comunidad ava guaraní de Salta, y a Sabrina Sapone, delegada sindical de Avellaneda. Allí se habló de la dignidad del trabajo, de la precariedad laboral, del desempleo y de la necesidad de poner la economía al servicio de las personas. Y también apareció el tema que había pensado para esta nota: el Papa advirtió que la inteligencia artificial, sin regulación, puede poner en riesgo muchos puestos de trabajo. Ideas que, en el contexto actual, parecen revolucionarias. Ya sé que parece mucho, pero respire hondo, porque hay más. ¡El Papa también fue a una cárcel! En Devoto se sentó frente a los presos para escucharlos. Y eran presos de verdad, no las representaciones al borde de la caricatura que de ellos nos ofrecen películas y series como El marginal.

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