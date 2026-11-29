El miércoles de esta semana, Luis Caputo dio dos entrevistas en un mismo día para decir, con distintas palabras, la misma cosa: que la Argentina va a pagar. En enero vencen unos 4.400 millones de dólares entre bonos Bonares y Globales, y el ministro enumeró uno por uno de dónde saldrán: fondos del FMI y de otros organismos, préstamos garantizados con la CAF y Fonplata, la venta de AySA, dólares que el Tesoro le compraría al Banco Central con el superávit y, por si hacía falta, 5.000 millones del swap con China. “Y listo”, sinceró. Quiero ser justo: que un país honre sus deudas no es una mala noticia. Lo sabemos bien quienes vivimos 2001. El problema no es que el Gobierno le pague a los bonistas. El problema es a quién no le paga mientras tanto. Esta misma semana, en el informe de gestión que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó ante el Senado, el Gobierno reconoció que el PAMI le debe más de 28.000 millones de pesos a hospitales públicos provinciales y municipales de todo el país, y otros 25.600 millones a clínicas, sanatorios y consultorios. Más de la mitad corresponde a este año. Para buena parte de esa deuda, el informe no explicó las causas ni fijó fechas de pago. Hace unos meses, el PAMI aseguraba que no tenía deudas con los prestadores.

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En discapacidad la historia es más larga y más dolorosa. A lo largo del año, centros de día, hogares, terapeutas y transportistas denunciaron atrasos de varios meses. En abril, el propio Gobierno admitía una deuda de casi 70.000 millones de pesos con los prestadores del programa Incluir Salud. Hubo paros, cortes y hasta una orden judicial para que se regularizaran los pagos en 72 horas. En octubre, todavía había profesionales que cobraban con cuatro meses de demora. La Ley de Emergencia en Discapacidad rige hasta diciembre de 2027, pero las organizaciones coinciden en que se cumple a medias. Detrás de cada factura atrasada hay un chico que pierde una sesión o una familia que no sabe si mañana pasa la combi. En educación, en ese mismo informe el Ejecutivo le contestó al Senado que acata las decisiones judiciales, pero no dijo cuándo va a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, una ley que el Congreso votó, ratificó y defendió. El miércoles, un fiscal ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal dictaminó que el decreto que suspende su aplicación es inconstitucional. Ese mismo día, los gremios contaban 400 días de incumplimiento y la UBA estaba de paro. Y en obra pública, el detalle que mejor resume todo. El jueves se publicó en el Boletín Oficial una resolución que autoriza a emitir bonos por más de 182.000 millones de pesos para cancelar lo que el Estado les debe a contratistas por obras que se cortaron desde 2024. Es decir: a las constructoras no se les paga en efectivo, se les paga con más deuda. A los bonistas, en cambio, con dólares contantes y sonantes.

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