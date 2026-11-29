¿Alguna vez, después de una jornada de mucho trabajo, quisieron sentarse a mirar una serie y sintieron que deberían estar haciendo otra cosa? ¿O mientras disfrutaban de un masaje apareció una sensación de culpa? No es solamente que sentimos que tenemos que ganarnos el derecho a descansar, sino que, aun habiéndolo ganado según nuestros propios criterios, no nos damos permiso. Terminamos una tarea y enseguida pensamos en la siguiente. Tenemos una tarde libre y buscamos cómo ocuparla. Decidimos reducir nuestros compromisos y, casi sin darnos cuenta, volvemos a llenar la agenda.

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Las psicólogas Jennifer Crocker y Connie Wolfe desarrollaron el concepto de autoestima contingente, que explica cómo podemos hacer depender nuestra valoración personal de nuestros logros y del cumplimiento de determinadas exigencias. Por otra parte, una investigación realizada por Gabriela Tonietto y su equipo en 2021, con 1.310 participantes, encontró que cuando pensamos que dedicar tiempo a una actividad por el solo hecho de disfrutarla es una pérdida de tiempo, terminamos disfrutándola menos. ¿Será que, después de tantos años de funcionar desde la autoexigencia, hemos aprendido a sentirnos más cómodos haciendo que descansando? El no hacer nos genera incomodidad, inquietud y, a veces, culpa. No es lo mismo tener tiempo libre que sentirnos libres para disfrutar de nuestro tiempo.

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