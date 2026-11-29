¿Alguna vez, después de una jornada de mucho trabajo, quisieron sentarse a mirar una serie y sintieron que deberían estar haciendo otra cosa? ¿O mientras disfrutaban de un masaje apareció una sensación de culpa?
No es solamente que sentimos que tenemos que ganarnos el derecho a descansar, sino que, aun habiéndolo ganado según nuestros propios criterios, no nos damos permiso.
Terminamos una tarea y enseguida pensamos en la siguiente. Tenemos una tarde libre y buscamos cómo ocuparla. Decidimos reducir nuestros compromisos y, casi sin darnos cuenta, volvemos a llenar la agenda.
Las psicólogas Jennifer Crocker y Connie Wolfe desarrollaron el concepto de autoestima contingente, que explica cómo podemos hacer depender nuestra valoración personal de nuestros logros y del cumplimiento de determinadas exigencias.
Por otra parte, una investigación realizada por Gabriela Tonietto y su equipo en 2021, con 1.310 participantes, encontró que cuando pensamos que dedicar tiempo a una actividad por el solo hecho de disfrutarla es una pérdida de tiempo, terminamos disfrutándola menos.
¿Será que, después de tantos años de funcionar desde la autoexigencia, hemos aprendido a sentirnos más cómodos haciendo que descansando? El no hacer nos genera incomodidad, inquietud y, a veces, culpa.
No es lo mismo tener tiempo libre que sentirnos libres para disfrutar de nuestro tiempo.
Quizás la dificultad no esté en reconocer que merecemos descansar, sino en permitirnos hacerlo. Aunque nadie nos demande nada, nosotros seguimos demandándonos.
Cuando diseñamos el próximo año, solemos preguntarnos qué queremos hacer, qué queremos aprender y qué queremos alcanzar. Pero ¿nos preguntamos qué queremos dejar de hacer? ¿Qué espacios queremos preservar sin necesidad de llenarlos?
Y quizás el desafío más difícil para quienes hemos vivido desde la autoexigencia sea aprender a disfrutar sin sentir que estamos en deuda con nosotros mismos.