Cuatro chicos de entre 10 y 14 años fueron rescatados por los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora luego de que subieran a un tanque de agua ubicado en la Plaza Santa Marta y no pudieran descender por sus propios medios. El operativo se desarrolló durante la noche, con la intervención de tres dotaciones y un vehículo especializado para trabajos en altura. El episodio ocurrió alrededor de las 22 en el espacio público situado en la intersección de las calles Valparaíso e Intendente Tavano. Según indicaron fuentes oficiales a El Diario Sur, los menores habían trepado a la estructura, pero una vez arriba no encontraron la manera de bajar y comenzaron a pedir ayuda.

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Ante esta situación, se dio aviso a los servicios de emergencia y 14 bomberos se trasladaron hasta la plaza bajo la coordinación del segundo jefe del cuerpo, el comandante Federico Vicente. Para llevar adelante el procedimiento utilizaron una unidad escalante, equipada con una escalera que alcanza los 30 metros de altura y que requiere personal capacitado para su operación. Cómo fue el rescate de los cuatro menores en Santa Marta El procedimiento para bajar a los chicos se completó en aproximadamente diez minutos, de acuerdo con la información brindada por los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora. Durante el operativo, familiares de los menores, entre ellos sus padres y hermanos, permanecieron en la plaza a la espera de que concluyeran las tareas. También se acercaron vecinos del barrio que observaron el despliegue de los equipos de rescate.

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