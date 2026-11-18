Un incendio provocó importantes daños materiales en un departamento ubicado en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora, durante la noche del lunes. El fuego afectó prácticamente toda la vivienda, donde residía una familia que no se encontraba en el lugar al momento del siniestro. No se registraron personas heridas.

Según indicaron fuentes oficiales a El Diario Sur, el episodio ocurrió alrededor de las 23 en un inmueble situado sobre Dinamarca al 4000, entre las calles Monroe y El Litoral, a una cuadra del límite entre Temperley y Banfield. Se trataba de un departamento monoambiente que sufrió importantes pérdidas como consecuencia de las llamas.

Trabajaron dos dotaciones de bomberos de Lomas de Zamora.

Por motivos que todavía no fueron establecidos oficialmente, el fuego comenzó a propagarse por el interior de la propiedad y avanzó rápidamente sobre los muebles y otros elementos que se encontraban en el ambiente. La situación generó preocupación entre los vecinos de la zona, que advirtieron lo que estaba sucediendo.