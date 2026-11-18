Un incendio provocó importantes daños materiales en un departamento ubicado en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora, durante la noche del lunes. El fuego afectó prácticamente toda la vivienda, donde residía una familia que no se encontraba en el lugar al momento del siniestro. No se registraron personas heridas.
Según indicaron fuentes oficiales a El Diario Sur, el episodio ocurrió alrededor de las 23 en un inmueble situado sobre Dinamarca al 4000, entre las calles Monroe y El Litoral, a una cuadra del límite entre Temperley y Banfield. Se trataba de un departamento monoambiente que sufrió importantes pérdidas como consecuencia de las llamas.
Por motivos que todavía no fueron establecidos oficialmente, el fuego comenzó a propagarse por el interior de la propiedad y avanzó rápidamente sobre los muebles y otros elementos que se encontraban en el ambiente. La situación generó preocupación entre los vecinos de la zona, que advirtieron lo que estaba sucediendo.
Ante la emergencia, se solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, quienes acudieron al domicilio para controlar el incendio y evitar que continuara extendiéndose.
El operativo de los Bomberos de Lomas en Temperley
El operativo hídrico estuvo a cargo de dos dotaciones integradas por siete bomberos, bajo la coordinación del comandante Oscar Scarpitto. También participaron efectivos policiales de la jurisdicción y personal de Defensa Civil.
Cuando los equipos de emergencia llegaron al inmueble, las llamas ya habían afectado una parte considerable de su interior. Los bomberos realizaron tareas para extinguir el fuego y controlar la situación.
Como consecuencia del incendio, resultaron dañados los muebles, las paredes, las puertas y otros elementos del departamento. La magnitud de los destrozos dejó la propiedad prácticamente destruida y provocó la pérdida de gran parte de las pertenencias de la familia que residía allí.
A pesar de los daños materiales, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas. Los ocupantes de la vivienda no se encontraban en el departamento cuando comenzó el incendio, una circunstancia que evitó que quedaran expuestos directamente a las llamas.
Leé también: Lomas celebra la Semana de la Cocina Italiana con descuentos en más de 30 locales