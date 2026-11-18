Una mujer de 30 años es intensamente buscada desde hace casi dos semanas luego de salir de su vivienda en City Bell, partido de La Plata. Se trata de Bárbara Zárate, cuyo último registro conocido corresponde a la estación ferroviaria de Monte Grande, en Esteban Echeverría. Sus familiares recorren la zona para intentar encontrarla y solicitan colaboración para obtener información sobre su paradero.

Según relató Agustín, hermano de la mujer, en diálogo con TN, Bárbara salió de su vivienda durante la mañana del jueves 5 de noviembre junto a otra persona. Ambos viajaron en tren hasta Constitución, pero una vez allí ella manifestó su intención de regresar a su casa.

Bárbara en la estación de Monte Grande en la noche del 5 de noviembre.

Su acompañante le compró un nuevo pasaje para que pudiera volver a La Plata. Sin embargo, durante el trayecto se quedó dormida y llegó hasta la estación terminal. Posteriormente, abordó otra formación con destino a Constitución y continuó desplazándose por diferentes estaciones de la red ferroviaria.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de esos movimientos y determinar que pasó por Temperley antes de llegar a Monte Grande, donde descendió de una formación entre las 20 y las 21.

El último registro en la estación de Monte Grande

De acuerdo con las imágenes a las que accedió la familia, Bárbara permaneció durante un tiempo en uno de los andenes de la estación de Monte Grande. En ese momento había pocas personas en el lugar, debido a que se trataba del último servicio ferroviario.