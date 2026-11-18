Una mujer de 30 años es intensamente buscada desde hace casi dos semanas luego de salir de su vivienda en City Bell, partido de La Plata. Se trata de Bárbara Zárate, cuyo último registro conocido corresponde a la estación ferroviaria de Monte Grande, en Esteban Echeverría. Sus familiares recorren la zona para intentar encontrarla y solicitan colaboración para obtener información sobre su paradero.
Según relató Agustín, hermano de la mujer, en diálogo con TN, Bárbara salió de su vivienda durante la mañana del jueves 5 de noviembre junto a otra persona. Ambos viajaron en tren hasta Constitución, pero una vez allí ella manifestó su intención de regresar a su casa.
Su acompañante le compró un nuevo pasaje para que pudiera volver a La Plata. Sin embargo, durante el trayecto se quedó dormida y llegó hasta la estación terminal. Posteriormente, abordó otra formación con destino a Constitución y continuó desplazándose por diferentes estaciones de la red ferroviaria.
Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de esos movimientos y determinar que pasó por Temperley antes de llegar a Monte Grande, donde descendió de una formación entre las 20 y las 21.
El último registro en la estación de Monte Grande
De acuerdo con las imágenes a las que accedió la familia, Bárbara permaneció durante un tiempo en uno de los andenes de la estación de Monte Grande. En ese momento había pocas personas en el lugar, debido a que se trataba del último servicio ferroviario.
La mujer esperó sola durante varios minutos y posteriormente abandonó las instalaciones. Desde entonces, no se conocen nuevos registros que permitan determinar hacia dónde se dirigió.
Agustín también señaló que Bárbara no suele trasladarse sin compañía a lugares alejados de su domicilio, por lo que su recorrido por distintas estaciones generó preocupación entre sus allegados.
“Ella nunca salió de acá, del radio de mi casa. Va y viene, se junta con gente, hace los mandados, pero siempre suele estar cerca”, sostuvo.
Según indicó el familiar, la mujer presenta un retraso madurativo y debe tomar aproximadamente cuatro medicamentos diarios. Esta situación incrementa la preocupación de su entorno, ya que desconocen si pudo continuar con el tratamiento desde que se perdió contacto con ella.
Además, al momento de realizar los últimos viajes en tren, Bárbara no contaba con documentación, tarjeta SUBE ni dinero, y vestía ropa de entrecasa.
La familia concentra la búsqueda en Monte Grande
Tras conocer las imágenes de las cámaras de seguridad, los familiares de Bárbara se trasladaron en reiteradas oportunidades a Monte Grande para buscar información.
Durante esas recorridas colocaron carteles en estaciones ferroviarias, consultaron a comerciantes y hablaron con vecinos que pudieran haberla visto. Si bien recibieron algunos testimonios sobre posibles avistamientos, hasta el momento ninguno permitió establecer con certeza dónde se encuentra.
La familia tampoco descarta que Bárbara haya viajado hacia otra localidad de la Zona Sur o que haya regresado en tren a Constitución. No obstante, según la información difundida por TN, los investigadores consideran la posibilidad de que todavía permanezca en Monte Grande.
La denuncia por averiguación de paradero fue presentada en la Comisaría Décima de City Bell, mientras que la investigación está a cargo de la Fiscalía N° 5 de La Plata.
Bárbara tiene 30 años, mide aproximadamente 1,50 metros y presenta dos tatuajes que pueden facilitar su identificación: uno con la letra “M” en el cuello y otro con flores en el abdomen. Su familia continúa solicitando información que permita localizarla.
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