Una adolescente de 17 años recibió una condena de 10 años de prisión por el asesinato de su novio, Santiago Nahuel López Monte, de 20 años, ocurrido el 26 de noviembre de 2025 en una vivienda de Remedios de Escalada, partido de Lanús. La sentencia fue dictada por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Avellaneda-Lanús mediante un juicio abreviado. De acuerdo a lo que indicaron fuentes del caso, la pena fue establecida a partir de un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de la acusada, quien fue declarada responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo. Sin embargo, los familiares del joven asesinado, representados por el abogado Roberto Castillo, manifestaron su oposición a esa resolución. Santiago López Monte murió asesinado a los 20 años. En tanto, los magistrados a cargo de la causa desestimaron los cuestionamientos presentados por los representantes legales de la familia de la víctima y resolvieron aprobar los términos del procedimiento abreviado. La adolescente permanece alojada en un instituto de régimen cerrado. En diciembre de 2025 se había dispuesto su prisión preventiva por solicitud del fiscal Juan Ignacio Colazo, quien intervino en la investigación del homicidio.

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Cómo ocurrió el asesinato del joven El hecho que dio origen a la causa se produjo el 26 de noviembre de 2025 en una propiedad ubicada en las inmediaciones de Ceferino Namuncurá y Lituania, en Remedios de Escalada. Allí fue encontrado sin vida Santiago Nahuel López Monte, de 20 años. En un primer momento, según el expediente, la adolescente sostuvo ante los efectivos policiales que su pareja había sufrido un accidente al lastimarse con una reja. No obstante, la revisión realizada por el personal médico que acudió al domicilio permitió detectar lesiones que no coincidían con esa explicación. La acusada fue detenida en La Matanza. En el lugar intervinieron agentes de la Comisaría de Remedios de Escalada y profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Durante la inspección inicial del cuerpo, una médica identificó dos heridas cortopunzantes sobre el lado izquierdo del torso, una debajo del pecho y otra en una zona inferior. Según la evaluación de la profesional, las características de esas lesiones no resultaban compatibles con el mecanismo que había relatado la adolescente. Cuando llegaron los equipos de emergencia, la joven todavía se encontraba en el domicilio y aseguró que su novio seguía con vida. También consultó a los médicos a qué hospital sería trasladado, antes de abandonar el lugar.

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