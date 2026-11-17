El Gobierno nacional puso en marcha una investigación técnica para establecer las causas de la explosión ocurrida el viernes pasado en Remedios de Escalada, partido de Lanús, que se produjo tras la rotura de un caño maestro de gas durante trabajos de reparación. El episodio dejó una persona fallecida, 30 heridos y daños en viviendas y comercios de la zona. Según informó Infobae, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) inició actuaciones de oficio para analizar las condiciones en las que se desarrollaban las tareas y determinar si existieron incumplimientos que pudieran haber contribuido al siniestro. Como parte del procedimiento, el organismo exigió a MetroGAS una serie de informes técnicos y antecedentes relacionados con la intervención que se realizaba en el lugar. El pedido fue enviado pocas horas después de la explosión, registrada en las inmediaciones de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en el centro de la localidad. Entre los documentos requeridos se encuentran los planos de la instalación afectada, la localización precisa del punto donde se produjo la rotura y las características de los trabajos que estaban en marcha. También se solicitaron registros sobre los controles de odorización del gas, las medidas de seguridad implementadas después de la fuga y los procedimientos previstos para prevenir daños en la red.

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Además, las autoridades pidieron información sobre la supervisión de la obra y los antecedentes de incidentes registrados durante 2026. Los especialistas del organismo regulador ya realizaron inspecciones en el sector afectado. Sin embargo, todavía no pudieron acceder a determinados puntos donde se desarrollaban los trabajos debido a la presencia de escombros, por lo que deberán esperar a que finalicen las tareas de remoción. Una vez reunida la documentación y completadas las evaluaciones, el ente buscará establecer cómo se desencadenó la explosión y si corresponde aplicar sanciones. Las conclusiones también serán remitidas a la Justicia para su incorporación a la investigación penal. La investigación judicial por la explosión en Lanús En paralelo a las actuaciones administrativas, la causa judicial continúa bajo la responsabilidad de la fiscal Yanina Estévez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 descentralizada de Lanús. Uno de los procedimientos pendientes es la identificación de la persona que murió durante el siniestro. Desde la Fiscalía General indicaron que este lunes comenzaron los análisis genéticos de las muestras obtenidas del cuerpo encontrado entre los restos de la explosión.

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