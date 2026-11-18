La fiscal Marina Rocovich solicitó que uno de los acusados por el asesinato de Santiago Nicolás Alcocer, permanezca internado en una institución psiquiátrica durante 25 años. El pedido fue presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°8 de Lomas de Zamora, luego de que una evaluación médica concluyera que el imputado no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos.
El planteo se realizó este martes durante la jornada de alegatos del juicio por el homicidio del joven de 18 años, ocurrido en abril de 2023. Su cuerpo había sido encontrado calcinado y mutilado en un basural de la localidad de 9 de Abril, en el partido de Esteban Echeverría.
Durante el debate judicial, los especialistas que evaluaron al acusado coincidieron en que presenta una condición que determina su inimputabilidad. Sin embargo, también advirtieron sobre el riesgo que podría representar tanto para su propia integridad como para otras personas.
A partir de estas conclusiones, la representante del Ministerio Público Fiscal pidió que se mantenga la internación psiquiátrica del acusado por un período de 25 años, bajo la figura de una medida de seguridad. Para fundamentar su solicitud, tuvo en cuenta las características del homicidio y la necesidad de proteger tanto al imputado como a terceros.
Por su parte, la defensa no cuestionó las conclusiones de los peritos respecto de la inimputabilidad de Saudán, aunque consideró que la medida de seguridad debería establecerse por un plazo de ocho años.
De esta manera, la principal diferencia entre las partes quedó centrada en la duración de la internación. Los jueces del TOC N°8 tienen previsto comunicar su resolución la próxima semana, cuando deberán definir la situación judicial del acusado.
Cabe recordar que la mujer que también está acusada del asesinato, recibió el año pasado una condena de 14 años de prisión. En aquella instancia, la definición sobre Saudán había quedado pendiente debido a que las primeras evaluaciones psiquiátricas señalaron que no se encontraba en condiciones de participar de un juicio oral.
El asesinato de Santiago Alcocer y el hallazgo de su cuerpo en Esteban Echeverría
El caso comenzó el 15 de abril de 2023, cuando Santiago Nicolás Alcocer, de 18 años, salió de su vivienda ubicada en el barrio El Faro, en Lomas de Zamora, y su familia perdió contacto con él.
Según pudieron reconstruir sus allegados a partir de conversaciones con amigos, el joven había concurrido a la casa de su expareja, donde mantuvo una discusión. Posteriormente, una amiga aseguró haberlo visto en la vía pública, en la localidad de Ingeniero Budge.
Mientras sus familiares intentaban establecer su paradero, un llamado al 911 alertó a la Policía sobre la presencia de un cadáver en un terreno utilizado como basural, situado en la intersección de Sócrates y Platón, en Transradio, partido de Esteban Echeverría.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de un joven que presentaba graves lesiones. Los restos estaban quemados y habían sido mutilados, con la amputación de ambas manos y pies.
La investigación avanzó mediante el análisis de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones. Las grabaciones permitieron reconstruir el traslado del cuerpo hasta el basural mediante un carrito remolcado por una motocicleta, en la que circulaban un hombre y una mujer.
Los registros también mostraron el momento en que ambas personas prendieron fuego al cadáver, una de las pruebas que permitió orientar la investigación hacia los sospechosos.
Con los elementos reunidos durante la instrucción, los investigadores atribuyeron la responsabilidad por el homicidio a Sebastián Saudán y Eliana Maciel.
La causa fue investigada inicialmente por la fiscal María Paula Segade Sánchez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 descentralizada de Esteban Echeverría. Posteriormente, el expediente llegó a juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°8 de Lomas de Zamora, donde ahora se espera una definición sobre la situación de Saudán.
Leé también: Desesperada búsqueda de una mujer de 30 años: la vieron por última vez en Monte Grande