La fiscal Marina Rocovich solicitó que uno de los acusados por el asesinato de Santiago Nicolás Alcocer, permanezca internado en una institución psiquiátrica durante 25 años. El pedido fue presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°8 de Lomas de Zamora, luego de que una evaluación médica concluyera que el imputado no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos.

El planteo se realizó este martes durante la jornada de alegatos del juicio por el homicidio del joven de 18 años, ocurrido en abril de 2023. Su cuerpo había sido encontrado calcinado y mutilado en un basural de la localidad de 9 de Abril, en el partido de Esteban Echeverría.

El Tribunal N°8 de Lomas deberá definir si hace lugar al pedido de internación a uno de los acusados del crimen.

Durante el debate judicial, los especialistas que evaluaron al acusado coincidieron en que presenta una condición que determina su inimputabilidad. Sin embargo, también advirtieron sobre el riesgo que podría representar tanto para su propia integridad como para otras personas.

A partir de estas conclusiones, la representante del Ministerio Público Fiscal pidió que se mantenga la internación psiquiátrica del acusado por un período de 25 años, bajo la figura de una medida de seguridad. Para fundamentar su solicitud, tuvo en cuenta las características del homicidio y la necesidad de proteger tanto al imputado como a terceros.

Por su parte, la defensa no cuestionó las conclusiones de los peritos respecto de la inimputabilidad de Saudán, aunque consideró que la medida de seguridad debería establecerse por un plazo de ocho años.

De esta manera, la principal diferencia entre las partes quedó centrada en la duración de la internación. Los jueces del TOC N°8 tienen previsto comunicar su resolución la próxima semana, cuando deberán definir la situación judicial del acusado.