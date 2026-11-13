Centenario de Luis Guillón: grilla de shows y actividades

Este domingo 15 de noviembre se llevarán a cabo los festejos por el Centenario de Luis Guillón en la plaza 25 de Mayo, ubicada en Adolfo E. Negro y Almafuerte. Allí se desarrollarán numerosas actividades y shows en vivo para todas las vecinas y vecinos. A partir de las 7 horas del domingo, habrá desvío de tránsito en el perímetro que comprende la plaza 25 de Mayo, con cortes en las calles Adolfo E. Negro, entre José Hernández y Martín Coronado; Independencia, entre José Hernández y Tte. Alberto Grande; San Martín, entre José Hernández y Tte. Alberto Grande; Almafuerte, entre San Martín y Adolfo Negro; y Martín Coronado, entre San Martín y Adolfo Negro. Las actividades comenzarán desde las 8.30 horas con el desfile de instituciones y de autos clásicos, espectáculos artísticos, feria de emprendedores y un patio gastronómico con variedades de food trucks.

La grilla



EXHIBICIÓN DE TALLERES

- 11:30 h - Taller de corte y confección (Profesora Lidia Conforti)

DANZA/ Ballet

- 11:40 h - Mix Dance Infantil (Profesora Celeste Contardi)

- 11:45 h - La Echeverriana (Profesora Viviana Hernández)

- 11:50 h - Proyectando un Futuro (Profesora Melina Gómez)

MÚSICA/ Banda

- 12:05 h - Chacarera es mi pasión – Residentes Salteños

DANZA/ Ballet

- 12:35 h - El Antigal – Grupo Coreográfico (Profesor Fernando González)

- 12:40 h - Bailando con el Alma (Profesora Marta Domínguez)

- 12:55 h - Alma Azul (Profesores José Luis Bertini y Marcela Mesanza)

- 13:00 h - ADN – Asociación Amigos de Luis Guillón (Profesores Ethel Álvarez y Ariel Nague)

MÚSICA/ banda

- 13:10 h - Carguero

DANZA/ ballet

- 13:40 h - Ashpaymanta (Profesora Daiana Acentares)

- 13:45 h - Los Gurises (Profesora Daiana Acentares)

- 13:50 h - Mujeres de Nuestra Tierra (Profesora Alicia Cabrera)

MÚSICA/ Banda

Asociación del Bicentenario

- 14:05 h – Lengua Madre y Germinare

DANZA/ ballet

- 14:55 h - Renacer (Profesora Cecilia Nieto)

- 15:00 h - Las Moreras (Profesor Eduardo Aníbal Albo)

EXHIBICIÓN DE TALLERES

- 15:05 h - Taller de lectura de la Biblioteca Popular Florentino Ameghino

- 15:10 h - Taller de canto de la Biblioteca Popular Florentino Ameghino

DANZA / Ballet

- 15:15 h - Waynakay Tusuy (Profesora Romina Anello)

- 15:20 h - Las Huarmis Sumaj (Profesora Romina Anello

EXHIBICIÓN DE TALLERES

- 15:30 h - Escuela de patín artístico LG del Club Santa Catalina

TEATRO

- 15:40 h - Obra teatral - Grupo El Ilusionista, Rotary Club

DANZA / ballet

- 16:20 h - Danzas árabes - Centro RyG

- 16:25 h - Danza clásica/neoclásico - Centro RyG

EXHIBICIÓN DE TALLERES

- 16:30 h- Exhibición del Taller de piano - Centro RyG

DANZA / ballet

- 16:45 h - Vida y Alma (Profesora Viviana Morena

TEATRO

- 17:10 – Obra teatral a cargo de la Iglesia Evangélica Jesucristo Coronado

MÚSICA / bandas

- 17:40 - Mariana Ojeda

- 18:20 - Asociación de Música Popular La Añorada

