Centenario de Luis Guillón: grilla de shows y actividades

Este domingo 15 de noviembre se llevarán a cabo los festejos por el Centenario de Luis Guillón en la plaza 25 de Mayo, ubicada en Adolfo E. Negro y Almafuerte. Allí se desarrollarán numerosas actividades y shows en vivo para todas las vecinas y vecinos.
A partir de las 7 horas del domingo, habrá desvío de tránsito en el perímetro que comprende la plaza 25 de Mayo, con cortes en las calles Adolfo E. Negro, entre José Hernández y Martín Coronado; Independencia, entre José Hernández y Tte. Alberto Grande; San Martín, entre José Hernández y Tte. Alberto Grande; Almafuerte, entre San Martín y Adolfo Negro; y Martín Coronado, entre San Martín y Adolfo Negro.
Las actividades comenzarán desde las 8.30 horas con el desfile de instituciones y de autos clásicos, espectáculos artísticos, feria de emprendedores y un patio gastronómico con variedades de food trucks.
La grilla
EXHIBICIÓN DE TALLERES
- 11:30 h - Taller de corte y confección (Profesora Lidia Conforti)
DANZA/ Ballet
- 11:40 h - Mix Dance Infantil (Profesora Celeste Contardi)
- 11:45 h - La Echeverriana (Profesora Viviana Hernández)
- 11:50 h - Proyectando un Futuro (Profesora Melina Gómez)
MÚSICA/ Banda
- 12:05 h - Chacarera es mi pasión – Residentes Salteños
DANZA/ Ballet
- 12:35 h - El Antigal – Grupo Coreográfico (Profesor Fernando González)
- 12:40 h - Bailando con el Alma (Profesora Marta Domínguez)
- 12:55 h - Alma Azul (Profesores José Luis Bertini y Marcela Mesanza)
- 13:00 h - ADN – Asociación Amigos de Luis Guillón (Profesores Ethel Álvarez y Ariel Nague)
MÚSICA/ banda
- 13:10 h - Carguero
DANZA/ ballet
- 13:40 h - Ashpaymanta (Profesora Daiana Acentares)
- 13:45 h - Los Gurises (Profesora Daiana Acentares)
- 13:50 h - Mujeres de Nuestra Tierra (Profesora Alicia Cabrera)
MÚSICA/ Banda
Asociación del Bicentenario
- 14:05 h – Lengua Madre y Germinare
DANZA/ ballet
- 14:55 h - Renacer (Profesora Cecilia Nieto)
- 15:00 h - Las Moreras (Profesor Eduardo Aníbal Albo)
EXHIBICIÓN DE TALLERES
- 15:05 h - Taller de lectura de la Biblioteca Popular Florentino Ameghino
- 15:10 h - Taller de canto de la Biblioteca Popular Florentino Ameghino
DANZA / Ballet
- 15:15 h - Waynakay Tusuy (Profesora Romina Anello)
- 15:20 h - Las Huarmis Sumaj (Profesora Romina Anello
EXHIBICIÓN DE TALLERES
- 15:30 h - Escuela de patín artístico LG del Club Santa Catalina
TEATRO
- 15:40 h - Obra teatral - Grupo El Ilusionista, Rotary Club
DANZA / ballet
- 16:20 h - Danzas árabes - Centro RyG
- 16:25 h - Danza clásica/neoclásico - Centro RyG
EXHIBICIÓN DE TALLERES
- 16:30 h- Exhibición del Taller de piano - Centro RyG
DANZA / ballet
- 16:45 h - Vida y Alma (Profesora Viviana Morena
TEATRO
- 17:10 – Obra teatral a cargo de la Iglesia Evangélica Jesucristo Coronado
MÚSICA / bandas
- 17:40 - Mariana Ojeda
- 18:20 - Asociación de Música Popular La Añorada