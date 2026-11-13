Las divisiones infantiles del Monte Grande RC, con giras a Mendoza y Mar del Plata: "Experiencia para unir al grupo"

Monte Grande Rugby Club tuvo dos semanas intensas para sus divisiones infantiles, dado que se afrontaron dos giras, con varios amistosos incluidos, para los chicos de diferentes edades, “una experiencia muy buena que sirvió para unir al grupo”, según la consideración del coordinador Daniel Nowak, que puntualizó en el itinerario que realizaron las formaciones que van desde la M7 hasta la M13 a Mar del Plata, en tanto que la M14 apareció en escena en Mendoza. “Fueron dos giras donde la experiencia fue muy buna, una oportunidad que une un montón y conforma equipos equipos entre chicos de distintas divisiones”, destacó en diálogo con El Diario Sur, en tanto que recalcó la importancia del vínculo en el día a día más allá de lo que ocurre en la cancha. “Pasa que muchos chicos que se ven poco en el club en estas ocasiones se relacionan con otras divisiones, y eso es siempre positivo toda la parte social”, indicó. En ese sentido, aclaró que esas sensaciones se trasladan también al staff técnico. “Por más que cada uno esté con su división, en el día a día estamos mezclados, tanto coordinadores como los chicos en una comunidad que resulta muy positiva”, analizó. Amistosos al por mayor para las divisiones infantiles.

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Torneos en el país En ese sentido, resaltó en qué consistieron las labores de los jóvenes. Por caso, en torno a las estructura de M7 hasta M13 el traslado fue a la costa atlántica, en el marco del 40 aniversario de un club de Mar del Plata. “Había miles de chicos de unos 20 clubes y se trató de jornadas que nos permitió jugar varios partidos por equipo, todo en distintas canchas en un predio enorme y nos quedamos con una experiencia deportiva única”, aclaró. Luis Guillón: habrá cortes de calles este domingo por los festejos del centenario La referencia es porque los chicos pudieron aparecer en escena frente a rivales de distintas partes del país y no sólo de la estructura de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), a lo que están acostumbrados. “Jugás con clubes del Interior y eso pasa a hacer experiencia muy superadora”, comentó. Ya con la vista en lo que ocurrió en Mendoza con los más grandes de infantiles, la M14, el viaje sirvió de cierre de ciclo y hubo acción con amistosos ante clubes de Mendoza y de Chile, donde se incluyeron excursiones de otro tipo, ya que los integrantes pudieron hacer rafting y otras cuestiones recreativas.

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