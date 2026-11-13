Línea 306: cambiaron las paradas del ramal Fair en Monte Grande

Los pasajeros de la línea 306 que utilizan el ramal Fair deberán tener en cuenta una nueva distribución de las paradas sobre la calle Antonio Cervetti, en Monte Grande. La modificación comenzó a regir el martes 10 de noviembre y establece seis puntos de ascenso y descenso, señalizados con carteles cada 200 metros.

Según pudo saber El Diario Sur, se reorganizaron las paradas de ese tramo del recorrido para ordenar los puntos en los que los pasajeros pueden subir y bajar del colectivo. La nueva disposición establece ubicaciones específicas sobre Cervetti y cuenta con carteles para facilitar su identificación.

El ramal Fair de la línea 306 conecta Puente La Noria con Spegazzini y atraviesa distintos puntos de la región. En su paso por Monte Grande, el colectivo circula por la calle Cervetti antes de continuar hacia la avenida Dardo Rocha.

El nuevo esquema establece seis puntos de ascenso y descenso para los pasajeros del colectivo 306.

Cuáles son las nuevas paradas del ramal Fair del 306

De acuerdo con el nuevo esquema informado, las paradas sobre Antonio Cervetti quedaron establecidas en el siguiente orden: