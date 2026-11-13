Línea 306: cambiaron las paradas del ramal Fair en Monte Grande

Los pasajeros de la línea 306 que utilizan el ramal Fair deberán tener en cuenta una nueva distribución de las paradas sobre la calle Antonio Cervetti, en Monte Grande. La modificación comenzó a regir el martes 10 de noviembre y establece seis puntos de ascenso y descenso, señalizados con carteles cada 200 metros.
Según pudo saber El Diario Sur, se reorganizaron las paradas de ese tramo del recorrido para ordenar los puntos en los que los pasajeros pueden subir y bajar del colectivo. La nueva disposición establece ubicaciones específicas sobre Cervetti y cuenta con carteles para facilitar su identificación.
El ramal Fair de la línea 306 conecta Puente La Noria con Spegazzini y atraviesa distintos puntos de la región. En su paso por Monte Grande, el colectivo circula por la calle Cervetti antes de continuar hacia la avenida Dardo Rocha.
Cuáles son las nuevas paradas del ramal Fair del 306
De acuerdo con el nuevo esquema informado, las paradas sobre Antonio Cervetti quedaron establecidas en el siguiente orden:
Cervetti y Avenida Fair.
Cervetti y Esquiú.
Cervetti y Julio A. Roca.
Cervetti y 25 de Mayo.
Cervetti y Fernando de Toro.
Cervetti y Máximo Paz.
Los puntos fueron señalizados en un mapa para facilitar su identificación. Además, se solicitó a los conductores que informen a los pasajeros sobre los cambios para evitar confusiones y garantizar que conozcan dónde deben esperar el colectivo.
Cómo era el recorrido anterior del 306 por Cervetti
El esquema anterior del ramal Fair de la línea 306 registraba distintas paradas en este sector de Monte Grande. Entre ellas figuraban las intersecciones de avenida Fair con Herminio Constanzo, Chimondegui, Primera Junta y Queirel.
Luego, el recorrido continuaba por Cervetti y Esquiú, Antonio Cervetti al 717 y al 440, Fernando de Toro al 1113 y Cervetti y Máximo Paz, antes de seguir hacia avenida Dardo Rocha y Bahía Esperanza.
Con la nueva organización, los usuarios deberán prestar atención a los seis puntos señalizados sobre Cervetti. La modificación rige desde el martes 10 de noviembre y alcanza a quienes utilizan el ramal Fair de la línea 306.