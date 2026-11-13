Luis Guillón: habrá cortes de calles este domingo por los festejos del centenario

El próximo domingo 15 de noviembre habrá cortes de calles en Luis Guillón con motivo de los festejos por el centenario de la localidad de Esteban Echeverría. Según informó el Municipio, las restricciones al tránsito comenzarán a partir de las 7 de la mañana en distintos sectores cercanos a la Plaza 25 de Mayo, donde se desarrollarán las actividades.

La celebración por los 100 años de Luis Guillón comenzará a las 8:30 y tendrá como escenario principal la Plaza 25 de Mayo, ubicada en la intersección de Adolfo Negro y Almafuerte. Durante la jornada habrá un desfile de instituciones, una exposición de autos clásicos, espectáculos artísticos y una feria gastronómica.

Las calles que permanecerán cerradas al tránsito durante los festejos por el centenario de Luis Guillón.

Los cortes de tránsito comenzarán una hora y media antes del inicio de las actividades, por lo que quienes circulen por la zona deberán tener en cuenta las restricciones y los desvíos previstos.

Cuáles serán las calles cortadas en Luis Guillón este domingo

De acuerdo con la información difundida por la Municipalidad de Esteban Echeverría, los cortes de calles comenzarán a las 7 del domingo 15 de noviembre y afectarán los siguientes tramos: